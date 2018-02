La CRUE quiere llevar "ya" al Gobierno la situación de los asociados y la vincula a los recortes en universidades

2/02/2018 - 17:01

El presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, ha asegurado este viernes que la organización tratará de trasladar "ya" al Gobierno central la problemática de los profesores asociados, y ha subrayado que es una situación que proviene de "los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades", por lo que ha defendido que la solución sea también económica.

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Preguntado --en rueda de prensa en València tras la Asamblea General Ordinaria de la CRUE-- por la huelga indefinida de los asociados de la Universitat de València (UV), ha subrayado que se trata de un problema que afecta a toda España y no solo a este colectivo docente, por lo que ha llamado a estudiarlo con "una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura".

Precisamente, Fernández ha explicado que mantuvo un encuentro este pasado jueves con representantes de la plataforma de profesores asociados de la UV, a los que trasladó la postura de la CRUE de "poner muy encima de la mesa" la problemática. Ha recordado al respecto que cuando tomó cargo como presidente el año pasado ya incidió en este tema y su "fuerte repercusión" en la vida universitaria española.

"La universidad sabe que no puede funcionar si no tiene una cantidad adecuada de profesores permanentes", ha argumentado, para hacer alusión a "situaciones --de docentes asociados-- que no son sostenibles".

Preguntado así por la afirmación que realizó en noviembre de 2017 sobre la existencia de "profesores pobres" en las plantillas universitarias, ha señalado que uno de los efectos de la crisis económica es que "hay profesores que están recibiendo por lo que trabajan un salario que no es de recibo". Ha puesto como ejemplo situaciones de docentes con "gran excelencia académica" que "vivían en una cierta pobreza", una dicotomía que trasladó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo y ante la que considera que es "consciente".

Ahora bien, Fernández ha insistido en la complejidad del problema, dado que afecta a varios tipos de asociados, y en que es una situación "indeseada" para los rectores. Respecto a sus causas, ha subrayado que "proviene de los recorte que en su momento hizo el Gobierno".

LOS RECTORES HAN "ACOMODADO" LAS PLANTILLAS

"La CRUE no quiere una plantilla desmesurada: los rectores hemos ido acomodando la estructura del profesorado para seguir dando la calidad docente", ha argumentado, para recalcar que es un problema "económico en origen" y que la solución, por tanto, "debe ser económica", con más financiación estatal.

Bajo este prisma, el rector de la Universitat de Lleida ha reivindicado que "una democracia de calidad no puede tener una universidad precarizada ni personal precarizado, sea docente o PAS", algo que considera que "debe ser una máxima para los rectores".

Por otro lado, respecto a una estimación del porcentaje que representan los asociados actualmente en las universidades españolas, ha calculado que en torno al 30 o 40 por ciento de las plantillas, si bien la CRUE no dispone de una "cuantificación rigurosa". Además, en esta cifra "están los asociados que obedecen a su origen y espíritu y otros que no tanto", ha remachado.