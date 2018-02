UCA-UCE, "orgullosa" de sus 30 años de trayectoria, se siente "víctima" de una campaña de "acoso y derribo" de Facua

2/02/2018 - 17:05

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) se ha mostrado este viernes "orgullosa" de sus 30 años de trayectoria, cuenta con una conciencia "tranquila" y se siente "víctima" de una campaña de "acoso y derribo" por parte de Facua, que "pretende desgastar la imagen de UCA-UCE para quedarse solo en el reparto de subvenciones".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), Juan Moreno, tras las palabras de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en las que ha señalado que la Dirección General de Consumo se encuentra actualmente investigando si UCA-UCE ha cometido unas "irregularidades" que, de ser ciertas, podrían conllevar que se decretara la "suspensión" de esta entidad como miembro del Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

Frente a esto Moreno ha añadido que se trata de "una guerra contra la Junta de Andalucía, el PSOE y la presidente del Ejecutivo Andaluz, Susana Díaz, donde UCA-UCE es una víctima". "Facua solo intenta medrar y sacar tajada política de la cuestión", ha apuntado.

Moreno ha advertido de la intención de Facua de conseguir "un discurso único" por parte de las organizaciones de consumidores, pero, frente a esto, ha recordado los más de 30 años de trayectoria de su organización, un tiempo en el que han mantenido reuniones con las administraciones, profesionales y con el sector empresarial, que, además, "tienen buena valoración de la Unión de Consumidores".

"No tenemos la culpa de que Facua no sea bien vista por estos mismos sectores. Tenemos muy claro que no hemos ningún tipo de publicidad de ninguna empresa", ha señalado Moreno. "No es delito que me reúna con Altadis para analizar el problema del contrabando de tabaco, o con cualquier banco para convencerles de la importancia de la educación financiera o que me sienta a hablar con los teleoperadores de telefonía", ha subrayado.

"No hay ningún miedo y tenemos la conciencia tranquila", ha subrayado Moreno, que no entiende como a partir de una denuncia anónima "se puede montar este cirio". "UCA-UCE ha presentado sus memorias anualmente a la Junta, si esta tiene algo que cuestionar, atenderemos sus requerimientos, pero ya está bien del acoso y derribo", ha concluido el presidente de la Unión de Consumidores, quien se ha mostrado "encantado" de que se ponga "una lupa" sobre todas las asociaciones en Andalucía.