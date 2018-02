Maldita Nerea aterrizará el próximo viernes en València con su gira 'Bailarina'

2/02/2018 - 17:34

Maldita Nerea llegará el próximo viernes, 9 de febrero, al Auditori del Palau de Les Arts de València con su nueva gira 'Bailarina', tras un inicio "por todo lo alto" con conciertos en Murcia y en Madrid, donde consiguieron tres "llenos absolutos" en la sala La Riviera.

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Tras estas citas, la semana que viene llegará el turno de València. En Les Arts sonarán de nuevo las canciones de su último disco, 'Bailarina', y los temas más emblemáticos de su carrera, como 'El secreto de las tortugas', 'Tu mirada me hace grande' o 'No pide tanto, idiota'. Las últimas entradas para el recital están a la venta en la plataforma colaborativa Shows on Demand, según ha indicado la organización en un comunicado.

'Bailarina' supone el regreso de la banda murciana tres años después de la publicación de 'Mira Dentro'. A la venta desde el pasado 8 de septiembre, el álbum entró directamente a los primeros puestos de la lista de ventas, y se mantiene entre los discos más descargados desde su fecha de salida.

Su primer sencillo, que da nombre al disco, es la canción oficial de La Vuelta Ciclista 2017 y se ha convertido en "uno de los 'hits' más radiados" del año pasado.

SINCERO HOMENAJE AL UNIVERSO FEMENINO

De esta forma, Maldita Nerea regresa con un trabajo que en lo musical está marcado por la diversidad, con el optimismo que caracteriza al grupo como hilo conductor.

Bajo este prisma, el 23 de noviembre de 2017 salió a la venta 'Bailarina, una estrella abriendo camino', la primera novela de Jorge Ruiz, alma máter de la formación murciana. En palabras del autor, tanto la canción como el disco y el libro suponen un "sincero homenaje al universo femenino".