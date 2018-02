El PP recrimina a la Junta que "no tenga ni fecha, ni voluntad" para reiniciar las obras del Chare de Aracena

2/02/2018 - 17:41

El portavoz de la Dirección Provincial del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha recriminado este viernes a la Junta de Andalucía que "no tenga ni fecha no voluntad" para reiniciar las obras del Hospital de Alta Resolución (Chare) de la Sierra de Huelva, situado en Aracena (Huelva).

HUELVA, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el PP en una nota de prensa, Duarte ha valorado el contenido de la respuesta dada por escrito por la Consejería de Salud al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González.

A su juicio, de dicha respuesta se desprende que la Junta "no tiene fecha alguna para reanudar las obras, las cuales se detuvieron hace siete años tras la quiebra de la constructora".

Ha recordado que, en dicha pregunta, los 'populares' reclamaban a la Consejería de Salud información sobre los plazos estimados para retomar las obras del Chare de Aracena.

Como ha apuntado Duarte, en la respuesta recibida, "la Junta deja claro que la Consejería lleva más de siete años, desde que se paralizaron las obras, mintiendo a los ciudadanos puesto que reconoce que no hará nada hasta que no se resuelvan los dos procedimientos judiciales abiertos con la empresa que entró en concurso de acreedores". Por lo tanto, ha añadido "la Junta admite que no tiene fecha ni voluntad para reiniciar las obras".

"Esta falta de voluntad, además, --ha insistido Duarte--, queda reflejada en que la Junta no inició estos trámites judiciales hasta 2015, cuando las obras ya llevaban paralizadas cinco años, por lo que ha afirmado que "el Gobierno andaluz ha estado mintiendo todos estos años cuando decía que había partidas en los Presupuestos para este hospital".

En su opinión, "la Junta debe dejar ya de mentir a los ciudadanos y retomar las obras de este centro hospitalario". Así, ha recordado que en diciembre el Partido Popular presentó una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para que la Junta de Andalucía aclarase si había iniciado el expediente de resolución contractual con la empresa Bruesa, adjudicataria de las obras Chare de Aracena.

Como ha recordado, la empresa adjudicataria abandonó las obras sin concluir y la Junta y los dirigentes socialistas "ponen como excusa para la reanudación de las obras que se deben resolver antes las causas judiciales pendientes, cuestión que puede llevar años debido a los correspondientes recursos, pues el primer procedimiento no se interpuso por parte de la Junta hasta 2015, cinco años después del abandono de las obras", ha aclarado.

Para el PP, "es inadmisible que la Junta siga tapando su falta de compromiso, de inversión y de voluntad política con argucias legales, pues la Administración contratante está facultada, según la Ley de Contratos del Sector Público, para iniciar un expediente de resolución de contrato por la vía administrativa y con carácter de urgencia, un procedimiento que tiene un plazo de resolución de ocho meses".

"La Junta podía haber procedido hace mucho tiempo a una rápida resolución del contrato con la empresa, de forma autónoma al recorrido judicial, lo cual hubiese permitido una nueva licitación del proyecto inacabado, independientemente de ese recorrido judicial", ha especificado el 'popular'.

Por tanto, Duarte ha exigido que "la Junta abra este expediente para que se resuelva en tiempo y forma y con ello se dé paso a una nueva licitación de las obras, con su partida presupuestaria correspondiente, para que no haya más dilación en la construcción de una infraestructura sanitaria tan necesaria y que daría servicio a 50.000 ciudadanos de 29 pueblos de la Sierra".