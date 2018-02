El edil de Palomares escindido del PP avisa de una "criba" tras el congreso provincial y se suma a CSD

Acusa al partido de prácticas "totalitarias" y critica que se "premie" a Dolores Rodríguez tras "llevar abajo" a la agrupación local

Alejandro Romero, el concejal del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) escindido del Grupo popular que recientemente apoyó la moción de censura promovida contra la ya depuesta alcaldesa popular Dolores Rodríguez, ha manifestado este viernes que el cisma que sufre la agrupación palomareña del PP deriva de la "criba" supuestamente promovida por Virginia Pérez tras acceder a la Presidencia provincial del partido. Además, ha acusado a la exalcaldesa y a la actual dirección provincial del PP de prácticas "totalitarias", anunciando su ingreso en el proyecto de nuevo partido político Contigo Somos Democracia (CSD).

Alejandro Romero ha celebrado este viernes una rueda de prensa junto José María Loarte, responsable de Contigo Somos Democracia en Sevilla, y Juan José Jurado, secretario de Estudios y Programas de dicha formación tras desligarse de Ciudadanos y antaño concejal del PP en el Ayuntamiento de Camas.

Junto a ellos, Romero ha recordado la moción de censura aprobada el pasado 10 de enero en el Ayuntamiento de Palomares, gracias a la cual la socialista Ana Isabel Jiménez arrebató al poder a la popular Dolores Rodríguez, quien gobernaba en minoría y con el único apoyo de uno solo de los concejales del Grupo popular.

La moción de censura estaba promovida por el PSOE, la confluencia entre IU y la Unión de Izquierdas de Palomares del Río (UIPR), Vecinos por Palomares y el PA, bajo la premisa de que más allá de que el PP comenzase el mandato gobernando sólo con cinco ediles de un total de 13, el Ayuntamiento había caído en una situación de "desgobierno" al reducirse el gabinete municipal a la alcaldesa y uno solo de sus ediles.

En ese sentido, ha señalado el conflicto desencadenado en el seno del propio Grupo municipal del PP. Y es que después del proceso congresual celebrado por el PP de Sevilla la pasada primavera, con el ascenso de Virginia Pérez a la Presidencia provincial del partido frente a la candidatura a la reelección de Juan Bueno, la alcaldesa de Palomares, alineada con Pérez, despojaba de sus delegaciones de gobierno a dos de sus ediles, entre ellos Romero, toda vez que una tercera concejal del PP renunciaba a sus competencias en solidaridad con sus compañeros.

SÓLO DOS EDILES GOBERNANDO

Tal extremo dejaba un escenario municipal con un gobierno de sólo dos ediles populares y tres concejales rasos de dicha formación, frente a una oposición de ocho ediles, tras lo cual Alejandro Romero abandonaba el Grupo popular y se declaraba concejal no adscrito. Es más, Romero incluso apoyó la mencionada moción de censura promovida en bloque por las fuerzas de oposición contra la alcaldesa Dolores Rodríguez, que se ha proclamado alcaldesa al comenzar el anterior mandato y el actual, siendo en ambos casos desalojada del poder mediante mociones de censura.

Pues bien, en un escenario en el que Dolores Rodríguez ha sido ya nombrada de nuevo como candidata del PP a la Alcaldía de Palomares, Alejandro Romero ha encuadrado la crisis vivida por el PP de Palomares en la "lucha interna" que a su juicio protagonizan en el seno del PP sevillano las corrientes favorables a Virginia Pérez y a Juan Bueno.

Y es que según Romero, Virginia Pérez ya había "dejado claro" antes de comenzar a dirigir el partido que "en cuestión de un año no dejaría en su ejecutiva ningún cargo público o directivo no le hubiese apoyado" en el proceso congresual, con lo que tras su desembarco en la Presidencia provincial habría comenzado "una criba con todo aquel que no la hubiese apoyado".

Al respecto, ha manifestado que la exalcaldesa popular de Palomares le destituyó junto al concejal José Manuel de la Villa, posteriormente cesado de su puesto orgánico de vicesecretario de Desarrollo Rural del PP sevillano, "siguiendo pautas de Virginia Pérez e incluso de más arriba".

"PUSO EN RIESGO LA ALCALDÍA"

Con dichas destituciones y la apertura de una crisis en el seno del PP palomareño, según el ya concejal no adscrito, Dolores Rodríguez "puso en riesgo la Alcaldía". "Nosotros avisamos de ello a la alcaldesa y a la dirección provincial", ha enfatizado Alejandro Romero.

Es más, incluso ha asegurado que las fuerzas de oposición de Palomares "no querían llegar a una moción de censura" y habrían propuesto que el PP siguiese gobernando pero sin que la Alcaldía la ostentase Dolores Rodríguez. Dolores Rodríguez y Virginia Pérez, según el edil escindido del PP, "no lo consintieron" por mera "prepotencia".

Así las cosas, ha defendido que apoyó la moción de censura promovida por la oposición contra su antigua jefa de filas por las "conductas totalitarias" promovidas en el seno del PP palomareño y en el ámbito provincial del partido. "El PP está destruyendo a cargos públicos propios del partido", ha criticado, lamentando que Dolores Rodríguez haya sido "premiada" al ser nombrada de nuevo candidata cuando la agrupación local del PP "se está viniendo abajo en afiliados".

Así las cosas, ha anunciado su incorporación a la naciente formación Contigo Somos Democracia, que en la provincia de Sevilla ha incorporado a diferentes concejales no adscritos escindidos del Ciudadanos y del PP, así como la creación de una agrupación de dicho partido en Palomares del Río.