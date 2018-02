El Parlamento reclama la inclusión del eje Caparacena-Baza en la Red de Transporte Eléctrico

2/02/2018 - 18:05

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este viernes, con la abstención del PP-A y el apoyo del resto de grupos, una proposición de ley defendida por el PSOE-A, en virtud de la cual la Cámara andaluza insta a la Junta a demandar al Gobierno central que se incluya en la modificación que se está tramitando de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 el eje Caparacena-Baza-La Ribina de 400 kilovoltios, en las provincias de Granada y Almería.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El Parlamento pide que el Ejecutivo nacional acometa cuantas inversiones sean necesarias con el fin de atender las demandas de la Junta, de la población afectada, de los agentes económicos y sociales y de las empresas andaluzas, por ser absolutamente imprescindible para el desarrollo económico y energético de las comarcas del norte de las provincias de Granada, Almería y Jaén. Se trata, según el PSOE-A, de que se puedan impulsar y desarrollar futuros proyectos industriales en la zona.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Olga Manzano ha explicado que las provincias de Jaén, Granada y Almería presentan desde hace décadas un déficit histórico de infraestructuras energéticas, que podría paliar parcialmente el denominado Eje Caparacena-Baza-La Ribina, infraestructura eléctrica de carácter estructural, que "inexplicablemente quedó relegada en el año 2015 a una posición que no garantiza su financiación, condenándola a un retraso en su ejecución que condena el desarrollo de la zona nororiental de Andalucía".

Ha indicado que el tratamiento otorgado a Andalucía, y en particular en relación con el suministro y capacidad de evacuación a red de la energía eléctrica de esta zona nororiental, ha venido siendo desde hace décadas "injustificado y limitante" para el desarrollo de estas poblaciones, en las que residen más de 540.000 personas, el 6,5 por ciento de la población andaluza, repartida en 97 municipios.

Por parte del PP-A, su diputado Amós García ha criticado que PSOE-A reclame ahora lo que no hizo el gobierno socialista en su día y ha dicho que "es momento de que a este Parlamento se le dote de credibilidad y solvencia y la Junta cumpla con sus compromisos". De no ser así, según ha indicado, van a ir en contra "de lo que ya han entendido los ayuntamientos de la zona y la Diputación provincial".

Por Podemos, Jesús Romero ha considerado esta iniciativa un "intento de instrumentalización para hacer un debate que intenta llevar a práctica un posicionamiento de partido" porque, como ha agregado, "merece la pena echar un ojo atrás acerca de lo que se ha hecho anteriormente". No obstante, ha incidido en que este proyecto está avalado en diversas instituciones por "la práctica totalidad de los partidos de este Parlamento", mientras ha lamentado que "gracias a la absoluta negación infame que tiene Rajoy para con Andalucía, ahora el PSOE-A usa la instrumentalización de las instituciones, también para iluminar esa falta de sensibilidad del PP".

El diputado de Ciudadanos José Antonio Funes ha señalado que, sin duda, es una obviedad que hay un déficit de infraestructuras eléctricas de esta parte de Andalucía oriental y se refleja uno más de los reiterados incumplimientos del Gobierno central, de uno y otro signo, relativos a las infraestructuras en Andalucía y, concretamente, en la parte oriental. La no inclusión de este proyecto es un nuevo revés a una zona deprimida donde hay un "desierto energético" y ha criticado que haya permanente un deshoje de la margarita, de "ahora sí y ahora no", que se queda en el "no".

Finalmente, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha destacado que esta misma iniciativa se aprobó por unanimidad el pasado mes de marzo en la Cámara andaluza y fue el PSOE quien la trajo a esta Cámara, por lo que ha acusado a esta formación de querer "rellenar" un Pleno con iniciativas ya debatidas "con las que retroalimentarse políticamente y alimentar el 'pim pam pum' entre PP y PSOE, lo que huele mucho a electoralismo puro".