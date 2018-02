El alcalde agradece "el cambio de actitud" de la Junta con el tranvía y espera "pronto" una reunión

2/02/2018 - 18:31

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha agradecido "el cambio de actitud" de la Junta después de que la Administración autonómica haya anunciado que la próxima semana remitirá al Ayuntamiento el borrador de convenio de colaboración para la puesta en servicio del tranvía en la capital jiennense.

JAÉN, 2 (EUROPA PRESS)

"Tengo que decir que nos complace el cambio de actitud mostrado hoy por la Junta de Andalucía, que la acerca a las tesis del Ayuntamiento", ha señalado en alcalde, que ha subrayado en un comunicado la necesidad de "dejar a un lado los cruces de declaraciones y los enfrentamientos porque lo que hace falta es buscar y encontrar soluciones al tranvía y no enquistar el problema".

En esta línea, ha apuntado que "la Junta de Andalucía tiene que sentarse con el Ayuntamiento para que podamos hablar tranquilamente del tranvía, y este cambio de actitud de la Junta de Andalucía va a servir para que haya pronto una reunión entre ambas administraciones y que se puedan desbloquear cuestiones pendientes".

Asimismo, ha indicado que el paso dado este viernes por parte de la Junta se produce después de que este jueves viajara personalmente a Sevilla como alcalde de Jaén para mantener un encuentro con el presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, así como con "un alto cargo del Gobierno andaluz" del que no se ha querido desvelar su identidad por así haberlo acordado en la reunión.

A los dos, Márquez asegura que ha trasladado la situación del sistema tranviario, "puesto que tras las últimas noticias ya urgía que nos sentáramos para dejar a un lado los enfrentamientos y buscar soluciones a este problema que tiene la ciudad de Jaén".

En este sentido, ha añadido que "no podemos seguir enfrascados en un cruce de declaraciones que no nos lleva a ningún lado, y por eso he preferido ir a Sevilla para tratar de desbloquear esta situación y para trasladar a todas las partes los informes del tranvía y la realidad de la situación que hay tanto desde el punto de vista técnico como económico".

Para el alcalde de Jaén, "era urgente trasladar a todas las partes la necesidad de que la Junta de Andalucía se siente con el Ayuntamiento para desbloquear esta situación, algo que llevamos dos meses pidiendo".