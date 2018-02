Iniciarte celebra este sábado un taller infantil sobre la exposición 'Shore to Shore'

2/02/2018 - 18:38

Este sábado, Iniciarte, programa de respaldo al arte visual de la Consejería de Cultura, celebra en Córdoba el taller infantil sobre la exposición 'Shore to Shore', de Morerno & Grau, que se muestra en la sala de la Delegación Territorial de Cultura en la calle Capitulares.

CÓRDOBA, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Consejería, los talleres de Iniciarte quieren aproximar el arte contemporáneo al público infantil de una manera abierta, dinámica y participativa. Así, el taller será impartido por el artista Antonio Blázquez, mismo día que las autoras llevan a cabo una visita guiada. La exposición puede visitarse hasta el 18 de febrero.

El taller conducido por Antonio Blázquez mostrará a los niños el trabajo de Moreno & Grau mediante la visita a la exposición 'Shore to shore', donde conocerán en persona a las dos artistas para que les expliquen su trabajo. Se tratarán conceptos como los medios artísticos, para tratar un tema en concreto, y cómo las artistas establecen una relación entre la naturaleza de éste y cualquier río con la propia memoria colectiva de las personas: el río como metáfora de una corriente de pensamientos y recuerdos que salen a flote o se esconden en el fondo.

La actividad busca despertar la actitud crítica y emocional de las y los pequeños para realizar después una actividad práctica y lúdica, que materializarán en dibujos sobre preguntas o cuestiones que surgirán en este diálogo con las artistas, y que se unirán, a modo de mosaico, formando un gran "río de ideas y recuerdos".

Antonio Blázquez (Fuente Carreteros, Córdoba, 1977) es un artista visual con amplia trayectoria en creación artística, docencia y trabajo con niños y adultos, como profesor y monitor en diferentes centros educativos, sociales y culturales. Actualmente es profesor en la Escuela de Arte de Algeciras. Ha sido coordinador de los talleres infantiles de verano 'Scarpia Junior' dentro de las jornadas artísticas 'Scarpia' y en otros programas infantiles de arte.

La muestra 'Shore to Shore' plantea conexiones fenomenológicas (cómo y por qué se producen los acontecimientos que definen el río), materialistas (cuales son sus atributos físicos, orgánicos) y telúricas (qué impronta dejan sobre sus gentes) sobre el Guadalquivir. La primera se refiere a las formas de vida del río a lo largo de la historia; la segunda a su presencia física, a su estética; la tercera a la pertenencia simbólica de sus habitantes a dicho lugar.

Juntando las tres lecturas vemos que las obras de esta exposición no es que remitan al Guadalquivir, sino que directamente --y casi al margen de ellas mismas-- son el Guadalquivir.

La exposición de Moreno & Grau es un proyecto tutorizado por Jesús Alcaide y está acompañada por el correspondiente catálogo, que contiene el texto de David Armengol 'A river ain't too much to love'.

Moreno & Grau (Málaga, 1985/1989) se forman, respectivamente, en la Escuela de arte San Telmo y en el Instituto politécnico Jesús Marín, ambos de Málaga. Trabajan como colectivo artístico y siempre desde el diálogo: sus obras parten desde dos puntos de vista, lo que les lleva al estudio de las relaciones humanas, es decir, de las relaciones de cooperación y colaboración entre humanos y las relaciones de equilibrio con el mundo que les rodea. Todo esto lo expresan a través de la fotografía, el video, la instalación y la escultura.