Cultura presentará el nuevo libro de Patricio Pron, 'Lo que está y no se usa nos fulminará'

2/02/2018 - 18:42

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), arranca el próximo lunes la programación del ciclo 'Letras Capitales' en febrero con la presentación del nuevo libro de Patricio Pron 'Lo que está y no se usa nos fulminará', publicado por la editorial Random House Literatura.

CÓRDOBA, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Consejería de Cultura en una nota, la cita literaria, que tendrá lugar en la Delegación territorial de Cultura, Turismo y Deporte a las 19,30 horas, estará presentada por el periodista Juan José Fernández Palomo.

'Letras Capitales' es un programa literario que el Centro Andaluz de las Letras organiza en Córdoba desde el año 2009 y que busca acercar la creación más actual a los lectores. Este ciclo se desarrolla gracias a la estrecha colaboración que se ha articulado, a lo largo de estos años, entre las editoriales, los creadores y sus lectores. La próxima sesión será el día 19 con Annabelle Scorzo (Fernando Molero), que presentará su nuevo libro 'La carne y la palabra', publicado por Ediciones en Huída.

Patricio Pron regresa al relato breve para dar otra lección de sobriedad, ironía, originalidad y elegancia. 'Lo que está y no se usa nos fulminará' hace lo que todo libro debería hacer (pero casi nunca logra): llevar al lector a un lugar del que desearías no tener que regresar nunca. Los personajes de 'Lo que está y no se usa nos fulminará' tienen un vislumbre de lo que una vida mejor podría ser, y su intensidad los encandila.

Vulnerables, perplejos, ridículos, sabios, todos vuelven una y otra vez sobre las posibilidades intuidas en esa visión, convencidos de que si no las aprovechan estarán perdidos: lo que encuentran al hacerlo es el azar, las vidas de los escritores como espejos deformantes, la ocasión de hacer de su vida una obra de arte, la necesidad de desaparecer, de dejarlo todo atrás para ser uno con la literatura.

Patricio Pron es autor de cinco libros de relatos, entre los que se encuentran 'El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan' (Literatura Random House, 2010) y 'La vida interior de las plantas de interior' (Literatura Random House, 2013), así como de seis novelas, entre las que destaca 'El comienzo de la primavera' (Literatura Random House,2008), ganadora del Premio Jaén de Novela y distinguida por la Fundación José Manuel Lara como una de las cinco mejores obras publicadas en España ese año.

'El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia' (Literatura Random House, 2011), que ha sido traducida al noruego, al francés, al italiano, al inglés, al neerlandés, al alemán y al chino, 'Nosotros caminamos en sueños' (Literatura Random House, 2014), y 'No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles' (Literatura Random House, 2016), y del ensayo 'El libro tachado. Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura' (Turner, 2014), son otras de sus obras.

Su trabajo ha sido premiado en numerosas ocasiones --entre otros con el premio Juan Rulfo de Relato de 2004--, antologado de forma regular y publicado en revistas como 'The Paris Review'. En 2010 la revista inglesa 'Granta' lo escogió como uno de los 22 mejores escritores jóvenes en español del momento. Pron es doctor en filología románica por la Universidad Georg-August de Göttingen (Alemania) y vive en Madrid.