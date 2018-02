PSOE pide la comparecencia de Galiana para que explique la posible unificación de los institutos de Calahorra

2/02/2018 - 19:30

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este viernes una solicitud de comparecencia urgente del consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana, con el fin de que explique en el Parlamento "las razones por las que se está estudiando la posible unificación de los Institutos de Educación Secundaria Marco Fabio Quintiliano y Valle del Cidacos de Calahorra".

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

Además, también quieren conocer "cuáles van a ser las consecuencias derivadas de dicha decisión como la posible reducción de docentes o el aumento de la ratio, ante la preocupación que suscita dicha propuesta entre la comunidad educativa".

Una vez más, el Gobierno de La Rioja "elude el diálogo, y en vez de convocar a la comunidad educativa de Calahorra, actúa de forma unilateral como ya lo hizo en anteriores procesos de unificación", en concreto en Haro, donde "siguen sin cumplirse las promesas de inversión en infraestructuras y supuso un recorte de la plantilla de profesores".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista exigen que esta cuestión "no sea una excusa para reducir recursos en la educación pública, que las actuaciones que finalmente se realicen sean con acuerdo con la comunidad educativa y que el Gobierno de La Rioja asuma de una vez por todas, la necesidad de crear nuevas infraestructuras para dignificar la FP en la ciudad de Calahorra, algo que anuncia pero que no hace, ya que el pasado viernes en el pleno de Presupuestos el PP no apoyó una enmienda del Grupo Socialista para crear un nuevo Instituto en Calahorra para dignificar la Formación Profesional".