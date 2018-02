Pleno.-El alcalde aboga por el Plan de Movilidad sostenible "realista y con acuerdo social y político"

2/02/2018 - 19:57

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha abogado por elaborar, desde el consenso, un Plan de movilidad sostenible que sea "ambicioso, realista y con acuerdo sociales y político".

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una comparecencia solicitada por el portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, el alcalde ha contado que hay un análisis de partida que puede ser coincidente con todos los grupos que trasciende a la presencia del gobierno en esta legislatura.

Ha dicho que el plan exige "solidez técnica y altura de miras para aplaudir que le consta que así se trabaja" y también ha resaltado la disposición al consenso de los grupos municipales.

Aunque ha habido algún contratiempo se ha actuado con "diligencia y rigor", ha precisado Santisteve, al tiempo que ha añadido que se ha conseguido financiación europea con el proyecto 'Linking Zaragoza'.

"Ahora se encaran las líneas estratégicas para los próximos años y requiere respaldo político y participación para que toda la ciudad se sienta implicada y participe y en esto nos vamos a poner a trabajar para que sea un plan ambicioso, realista y con acuerdo social y político", ha incidido el alcalde. "Coincido con el PP en que hay que ir a un gran pacto de ciudad por la movilidad sostenible", ha subrayado.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, que se llegue a un consenso en el Plan de movilidad sostenible en lugar de aprobarse de forma unilateral y mediante confrontación.

Es esencial por el impacto económico y en el cambio climático y por el impacto social en el bienestar de los zaragozanos, solo comparable a los servicios del ciclo integral del agua como el abastecimiento, ha apuntado Azcón.

En su intervención le ha preguntado al alcalde qué esta dispuesto a hacer para que se apruebe por consenso y ha dudado de que así sea dados los antecedentes con la bicicleta.

ESTRUCTURAL

Para Azcón, se trata de un debate estructural y será de los más importantes de la legislatura", ha augurado. "El consenso es posible", ha sentenciado Azcón al recordar acuerdos a los que se han llegado a consensos, como en tiempos del alcalde José Atarés cuando se aprobó en 2002 el PGOU que sigue vigente.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha cuantificado en seis meses el retraso en este plan y ha aventurado que como pronto en verano de 2018 estará la propuesta de la movilidad sostenible del futuro.

Ha criticado que se pierde perspectiva en concebir la movilidad a escala metropolitana y ha demandado conocer cómo se encajará la segunda línea del tranvía, cuyos estudios y viabilidad económica no se conocerán hasta el año electoral de 2019, ha observado.

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha dicho que la finalidad es el bienestar de los ciudadanos y ha alertado de que a Cs no les bastará cualquier trabajo, y ha coincidido con CHA en que hay retraso, pero no de seis meses, sino de un año. Ha reclamado que las medidas que se adopten no sean partidistas y ha brindado la colaboración.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, le ha dicho al alcalde que "no tiene autoridad para defender a los 31 concejales" y que tendría que liderar el Plan de movilidad urbana. Seguidamente, le ha pedido a Pedro Santisteve que se "digne" a ir a la Junta de Portavoces para debatir cómo trata a los concejales según la procedencia política.

RETRASO

Carlos Pérez Anadón ha expuesto sobre el Plan de movilidad que lleva retraso y que de las 24 semanas de diagnóstico se han consumido 55, por lo que para que esté concluido antes del verano se tendrán que acortar los plazos y "solaparlos" con los procesos participativos y "eso es desvirtuar el PMUS".

"Con estos mimbres no podemos ser optimistas porque su incapacidad ha hecho que Zaragoza empeore en todos los aspectos como la contaminación. Estaremos en el diálogo y también en la exigencia", ha avisado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Mupoz, ha reproducido insultos y descalificaciones que se han vertido desde la bancada del PSOE y ha recriminado a Pérez Anadón que "no sabe dirigir a su grupo municipal".

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha expuesto que desde ZEC se está demostrando que hay información de todo el proceso de forma puntual y que todas las decisiones adoptadas han sido por consenso.

Azcón ha replicado a Muñoz que echó de la comisión a un concejal del PP aunque luego pidió perdón y ha pedido ir de las palabras a los hechos. Ha observado que el diagnóstico previo al Plan de movilidad revela que la política ciclista ha sido "a lo loco, sin consenso y además se ha centrado en el 2,9 de los desplazamientos dejando a todo lo demás en segundo lugar".

PRÓXIMAS GENERACIONES

El portavoz del PP ha apuntado que el diagnóstico relaciona la movilidad con el PGOU por lo que "es necesario redefinir el modelo de movilidad a través del plan general de ordenación urbana", ha instado.

Jorge Azcón ha relatado que el diagnóstico sobre movilidad dice que la ciudad es más contaminante que hace diez años, algo que, a su entender, es difícil de explicar cuando ha habido tantos avances en la tecnología del vehículo privado.

El diagnóstico también dice que el transporte público "no cumple con las expectativas y no lo utiliza tanta gente como se decía, además es ineficaz en intermodalidad", ha observado. Con este escenario, el PP ha invitado a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha agradecido el tono de Azcón y que vaya entrando en la búsqueda de consenso, lo que ha calificado de "interesante", pero también ha notado que cuando "uno se calma otro se descompensa", en referencia a Pérez Anadón.

Ha explicado que el derecho a la movilidad es un reto a asumir y que además sea eficiente y prime soluciones energéticas e inteligentes en los desplazamientos, como la renovación de la flota municipal y de la red de autobús.

"No hay que ser agoreros y el espíritu animoso y colaborativo de Azcón me gustaría que lo transmitiera a Pérez Anadón y, entre todos tener un Plan de movilidad sostenible y no ver cómo alguno se va estozolando", ha ironizado.

Santisteve ha concluido al subrayar que el consenso es necesario y se está dando y ha agradecido los puntos de reflexión para dar pie a las entidades ciudadanas, y les ha animado a continuar en esta línea.