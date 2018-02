El presidente de la once afirma que "los padres de la constitución se olvidaron casi totalmente de las personas con discapacidad"

El presidente de la ONCE y de su Fundación, Miguel Carballeda, considera que los 'padres de la Constitución' "se olvidaron casi totalmente" de las personas con discapacidad y que esto debería solventarse si termina realizándose una reforma de la norma fundamental.

En una entrevista con Servimedia, Carballeda se refirió así a la eventual modificación de la Carta Magna y a que uno de los aspectos que se habla de mejorar sea el plano social, incluido lo referido a las personas con discapacidad.

A este respecto, el presidente de la ONCE dijo que el hecho de que la norma fundamental de 1978 no tuviera casi en cuenta a las personas con discapacidad pudo deberse, en parte, a que los colectivos que representan a este sector no estaban entonces tan organizados.

TAMBIÉN EL SISTEMA EDUCATIVO

Por este motivo, estimó que hay que darle un "valor" a esta unidad del sector de la discapacidad y que ello debe servir para "no escatimar ningún esfuerzo" de cara a una eventual reforma de la Constitución, pero también del sistema educativo.

Según el presidente de la ONCE, el pacto educativo es algo deseable para el conjunto de los ciudadanos y al mismo debería llegarse "con la participación de los que estamos en el mundo de la discapacidad", ya que sus organizaciones y entidades conocen directamente las "carencias" que existen en este ámbito.

Carballeda sostuvo que los estudiantes con discapacidad "son un ejemplo en el aula para todos los alumnos" y que esto debería tenerse en cuenta de cara a una futura mejora del sistema educativo.

