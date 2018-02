El Hospital Royo Villanova anunciará cada batalla ganada al cáncer

3/02/2018 - 11:40

El Hospital Royo Villanova de Zaragoza se ha sumado a la iniciativa de la Fundación Músicos por la Salud. Para ello, ha instalado una campana en el centro sanitario que anuncia cada batalla ganada al cáncer.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que nació en el 1996 en el centro MD Anderson de Houston, se ha implantado el viernes en Zaragoza con un micro concierto de un tenor y de una pianista, Ignacio Rovira y Kika Rivarés, respectivamente. La actuación ha sido después de que la paciente Begoña Odriozola estrenara la campana y contase su experiencia personal de tratamiento para superar un cáncer hematológico.

Acompañada por el jefe de Hematología del Royo Villanova, Luis López, la paciente ha indicado que los siete años de lucha no han sido "fáciles", pero tampoco "tan duros como se cree", ya que se ha sentido "muy apoyada por todos los profesionales". Begoña Odriozola ha transmitido dos mensajes: "El primero, que creía que me moría y no me he muerto. ¡Y estoy fenomenal! Y quiero que esto llegue a la gente que pasa por lo que he pasado yo. El segundo es un enorme agradecimiento a todos los profesionales de este hospital, a mi familia y especialmente a mi marido".

ACTIVIDADES DE HUMANIZACIÓN

La Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama han asistido al acto presentado por la directora de Gestión de los Sectores I y II de Zaragoza, Carmen Vicente, quien ha apostado por la implantación de actividades de humanización en los hospitales.

El secretario de la Fundación Social District-Músicos por la Salud, Ramón Pérez-Lucena, ha recalcado la importancia de la música en el apoyo a los enfermos. El director general de Derechos y Garantías del Usuario, Pablo Martínez, ha clausurado el acto recordando al compositor Leonard Bernstein, quien decía que "la música puede comunicar lo desconocido".

Además, ha explicado que hay momentos para los pacientes a lo largo de todo el proceso de tratamiento en los que la esperanza se vuelve desconocida. "Recurramos a la música entonces", ha agregado.