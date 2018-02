PSOE exige al Gobierno de Rajoy que "agilice" el comienzo de las obras en la salida 403 de la A-4

3/02/2018 - 12:40

La diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano ha pedido al Gobierno de Rajoy que "agilice" el comienzo de las obras de la salida 403 de la A-4 para "dar respuesta a la alta siniestralidad que se produce en dicha vía".

CÓRDOBA, 3 (EUROPA PRESS)

Así, Serrano ha anunciado este sábado que, la próxima semana, el Grupo Parlamentario Socialista registrará en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España "para saber por qué no se ha dado una solución al problema de la elevada siniestralidad que hay en la variante de Los Visos desde su apertura", según ha recogido el PSOE en un comunicado.

Además, Serrano ha señalado que "ya se sabe que Rajoy prácticamente no invierte nada en la provincia de Córdoba, y lo poco que se invierte se hace mal, y el ejemplo más evidente es el esta salida de la autovía".

En este sentido, los diputados socialistas preguntarán al Gobierno por el número de accidentes que se han producido en la variante de Los Visos y la A-4 a su paso por Córdoba, por las causas de los mismos y "por la fecha en la que está previsto que comiencen las obras que ya están adjudicadas".

"Sabemos de la ineficacia e ineptitud del Gobierno de Rajoy en general, y para esta provincia en particular", ha añadido la socialista, que ha asegurado que "está claro que no ha habido planificación en esta obra, que está incompleta, y además el Gobierno no agiliza el comienzo de las obras de la salida 403".

Por último, Serrano ha reclamado al Ejecutivo del PP "un trato justo para la provincia de Córdoba, más aún cuando se trata de obras que repercutirán en la seguridad de la ciudadanía".