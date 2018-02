Cospedal: "el pp defenderá siempre la libertad y la unidad de españa"

3/02/2018 - 12:49

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, afirmó este sábado en San Sebastián que "los ciudadanos saben que pueden contar con nosotros, porque vamos a estar siempre defendiendo la libertad y la unidad de nuestro país".

"Somos el partido más grande de España porque sabemos lo que somos, lo que queremos ser, lo que hemos sido y lo que no vamos a ser nunca; sabemos con quién podemos hablar y dialogar y con quién no se nos va a ver nunca sentados hablando y llegando a acuerdos que no tengan que ver con la verdad", agregó.

Tras presidir la reunión de la Junta Directiva del PP del País Vasco, Cospedal dijo que "no hay otro relato ni otra manera de contar las cosas" y "llevamos defendiendo lo mismo desde hace mucho tiempo". "Ese trabajo por la estabilidad y por el futuro es el legado que tenemos, igual que la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. También de la verdad, y no vamos a consentir que nadie cambie el relato, porque eso sería traicionar a los nuestros", añadió.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Según informó el PP, la secretaria general del partido defendió que hay que trasladar el mensaje "de lo que ha sido y de lo que es el terrorismo, la idea de imponer y de tratar que un pensamiento sea el pensamiento único, de matar por ese pensamiento único, que es lo que hacían y lo que hacen los terroristas. Nos acordamos especialmente de que hace 23 años, un día 23, asesinaron a uno de los nuestros, a Gregorio Ordóñez. Lo asesinaron, lo asesinó ETA, y no hay otro relato ni otra manera de contar las cosas".

"En un día como hoy, donde nos vamos a acordar especialmente de Gregorio, igual que nos hemos acordado en otras ocasiones, el PP, como siempre, vuelve a estar reconociendo que han sido las víctimas del terrorismo, sus familias, sus amigos y sus compañeros los mayores héroes de la democracia española. Siempre lo hemos pensado y nadie nos lo tiene que explicar porque han sido muchos de los nuestros los que han dado su vida, su salud y su libertad durante muchos años para que esto fuera una realidad", declaró.

"Recordar lo que somos y plantearnos por qué estamos aquí y qué es lo que somos es un ejercicio importante hoy en día, que parece que todo se agota en las noticias de 20 segundos, o en el corte importante para una televisión, o en cómo se sale de bien o de mal en una fotografía, o en un gesto que puede ser políticamente más o menos oportuno. Nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un partido que tiene una historia, un legado que administrar, cuidar, proteger y que tenemos un futuro", añadió.

NO SE PUEDE OLVIDAR

La secretaria general del PP señaló que en la historia de España "no hay verdades ni mentiras a medias". "La mentira es mentira, y la verdad tiene que contarse toda para que sea verdad. El relato se tiene que contar de forma completa. Y se tiene que contar de forma completa que hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad y por defender sus ideas, la unidad, la convivencia, la concordia, el poder disfrutar de la tierra y del país de uno, de poderse expresar y mover libremente sin estar coaccionado. Que lucharon por eso y dieron su vida. Ese es nuestro legado", continuó.

Asimismo, manifestó que no se puede "pasar por encima de esa situación como si no hubiera ocurrido nada", al tiempo que se mostró orgullosa de que en el PP "tenemos el legado, a mucha honra, de Gregorio Ordóñez y de muchos como él, que dieron lo más preciado que tenían por defender la libertad. Es algo que tenemos y que es nuestro tesoro".

"No, no se puede olvidar, es una lección que nosotros hemos aprendido como país y como nación y no la podemos olvidar. Tenemos que estar muy orgullosos porque hemos sido los españoles los que hemos aprendido esa lección y los que les hemos derrotado. Pero la derrota final es que no ganen el relato y que no nos cambien la historia. No nos la van a cambiar mientras el PP tenga algo que decir, y nos queda mucho por decir", concluyó.

03-FEB-18

