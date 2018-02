Cataluña. rivera pide más implicación de los expresidentes del gobierno en la resolución de la crisis catalana

3/02/2018 - 13:11

MADRID/SALAMANCA, 03 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este sábado que los expresidentes del Gobierno se impliquen más en la resolución de la crisis catalana y exigió al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que lidere una diplomacia internacional para hacer frente al desafío soberanista.

Así se pronunció el presidente de la formación naranja en un discurso que ofreció en el Campus Joven de Invierno con jóvenes militantes del partido en Salamanca, en el que subrayó que no quiere formar parte del "hazmerreír de Europa", porque le "avergüenza" la actitud del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

A su juicio, lo que hace falta es "tomarse en serio el nacionalismo" y "pasar página" de Puigdemont. "Los expresidentes de España no han sido utilizados en esta crisis. Todos sabemos que en Estados Unidos, en sus crisis internacionales, utilizan a sus expresidentes o a gente para hacer diplomacia internacional", indicó el presidente de Ciudadanos ante 400 jóvenes del partido.

Sostuvo que, por ejemplo, Felipe González "algo tiene que decir en Europa", o también José María Aznar, pero en España "tenemos a un presidente del Gobierno que no llama a nadie, que no tiene estrategia, que no comunica y que no permite a sus expresidentes que comuniquen". "No nos toca a nosotros; le toca al Gobierno liderar una diplomacia internacional", aseveró.

REFORMA ELECTORAL

Consideró que Ciudadanos no está gobernando en Cataluña tras haber ganado en votos y en escaños los comicios del 21 de diciembre porque "PP y PSOE no han querido cambiar la Ley Electoral en 35 años" y "les conviene".

Recordó en este punto el proceso que ha iniciado Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para abordar en reuniones bilaterales con otros partidos una reforma de la Loreg, que la formación naranja querría actualizar para las siguientes elecciones. La primera reunión será con Podemos el jueves de esta próxima semana. "Estamos liderando esa reforma. Vamos a ver si los demás tienen voluntad", afirmó Rivera.

También aprovechó para recordar que un juez de Barcelona dio a conocer esta semana que el referéndum ilegal del 1 de octubre fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "¿Cómo puede ser que nos hayan robado la cartera para dar un golpe de Estado?", se preguntó. "Si eso es cierto, alguien tendrá que asumir responsabilidades".

Rivera hizo suyas unas palabras del jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien dijo esta semana que "el nacionalismo es la auténtica guerra", y afirmó que "el nacionalismo es el enemigo de Europa". "Europa nació frente al fascismo y nacionalismo y Europa se creó para evitar guerras, para tener libertad y no imposición, para tener paz", expuso.

Por último, aseguró que si no se toma en serio la "amenaza" del nacionalismo y del populismo, "cometeremos el error de pensar que una nación es solo su contabilidad".

"Hay muchos españoles esperando a que alguien coja la bandera y se ponga al frente de ese proyecto. Y viendo los resultados electorales y las encuestas, Ciudadanos es el futuro, el proyecto que los españoles identifican como el siguiente partido que va a gobernar este país", concluyó.

