Iceta pide respetar "todos los sentimientos de identidad" para no romper la sociedad catalana

3/02/2018 - 14:25

El PSC reivindica su historia en la despedida de la sede de la calle Nicaragua

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este sábado que se respeten "todos los sentimientos de identidad" para evitar que la sociedad catalana se rompa y ha señalado al PSC como la clave para hacerlo.

"No dejaremos que nadie rompa esta sociedad. Para no romper esta sociedad debe haber respeto a todos los sentimientos de identidad. Esto era la unidad socialista", ha reclamado en su intervención durante el acto de despedida de la sede del PSC de la calle Nicaragua.

Iceta ha defendido la necesidad del PSC "para asegurar la unidad del pueblo", ya que, a su juicio, durante la historia su formación ha generado estabilidad, progreso económico y ha impulsado una España federal.

"No permitiremos que nuestra sociedad se rasgue, no nos resignaremos a la parálisis política, no aceptaremos ningún retroceso social", ha sentenciado.

VALORES VIGENTES

Iceta ha afirmado que los objetivos con los que se fundó el PSC "siguen siendo objetivos políticos necesarios" en la actualidad y ha recordado a varias personas que han pasado por el partido y la sede de Nicaragua, como Joan Reventós, Ernest Lluch y Carme Chacón, entre otros.

Ha asegurado que el partido "no se forjó en un plató de televisión", ni es fruto de una operación de marketing, sino que, según él, es la historia del movimiento obrero catalán enlazado con el resto de España.

Además, ha explicado que quieren que el cambio de sede sirva para dar un nuevo empujón al partido y ha dicho que otros partidos no pueden celebrar un cambio de sede, refiriéndose al PDeCAT: "Otros partidos han cambiado de sedes, otros la justicia no les deja".

EXPRIMEROS SECRETARIOS DEL PSC

En el acto han asistido decenas de personas y ha servido para recordar la historia del PSC y su sede de la calle Nicaragua de Barcelona, en la que han estado 38 años y que dejan para trasladarse a la nueva sede de la calle Pallars, que se inaugurará el domingo 18.

El exprimer secretario de la formación entre 1983 y 1996, Raimon Obiols, ha reivindicado que el PSC ha contribuido a hacer "una sociedad menos injusta", a la transformación de las ciudades y pueblos de Catalunya, y a la unidad civil de la población catalana.

Ha destacado que el PSC debe estar satisfecho de su pasado a diferencia de otros partidos "que han tenido que avergonzarse del pasado", en referencia al PDeCAT y la antigua CDC.

También ha intervenido el exalcalde de Barcelona y exministro Narcís Serra, que ha señalado que la nueva sede es el símbolo de la nueva etapa que debe comenzar el partido, en la que cree que tiene dos retos: ser eficientes para luchar contra las desigualdades crecientes y ser "un instrumento de cohesión para que sea capaz de construir un proyecto con el resto de España".

El que fue primer secretario del PSC entre 2011 y 2014 Pere Navarro también ha sostenido que la formación ha contribuido a algunos de los avances sociales en España y ha asegurado que el catalanismo político, que considera que el PSC representa, "es más necesario que nunca para volver a propiciar el diálogo" entre Catalunya y el resto de España.

Asimismo, ha reclamado que el PSC dé soluciones a los retos del futuro, ya que ha criticado que en Catalunya no se están abordando por el "monotema", en alusión al proceso independentista.

JOSÉ MONTILLA

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha recordado algunos de los momentos que vivió en la sede de la calle Nicaragua, ha defendido que el cambio de sede es un cambio "para bien" y ha afirmado que el PSC es uno de los responsables de los cambios que ha tenido la sociedad catalana.

Además, ha sostenido que la sociedad catalana necesita a un PSC fuerte para afrontar los nuevos retos que existen: "El reto de rehacer la economía, afrontar los graves problemas de desigualdad creciente, la fragmentación de la sociedad fruto del proceso y la recuperación de las instituciones de autogobierno".