Vara apuesta por un "programa ganador" del PSOE extremeño construido "entre todos" y adaptado a los cambios

3/02/2018 - 14:32

Dice que los socialistas tienen que hacer el "gran esfuerzo" de "producir en los próximos años 30.000 o 40.000 empleos" que sean "de calidad"

BADAJOZ, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por hacer "entre todos" los socialistas de la región un "programa ganador" de cara a las próximas elecciones, que recoja un proyecto "adaptado" a los cambios de los últimos tiempos y con el que poder hacer frente a los "desafíos".

Vara ha señalado que "en un mundo en el que todo está puesto en discusión" hay que "huir de los que están seguros de todo" y "someter a debate aquellas cosas que están por venir" para buscar "grandes consensos" en cuestiones que van a "condicionar" el futuro "muy cercano", como la despoblación o el cambio climático.

El líder del PSOE regional se ha expresado así en su intervención en el acto de inicio de la campaña Contamos Contigo celebrado este sábado en Badajoz, donde ha recalcado que "para presentar un programa ganador es necesario primero hacer buenos diagnósticos".

Vara ha empezado su intervención con un recuerdo para Reyes Abades, a quien ha definido como "uno de los extremeños más importantes" de los últimos tiempos y a la vez "uno de los hombres más sencillos". De este modo, ha dicho que "cuanto más grande es la gente, es más sencilla y más humilde", una actitud que a su juicio es "imprescindible en la política".

"SEGUIR CAMBIANDO LAS COSAS"

El secretario general del PSOE regional ha dicho que en el acto de este sábado el partido inicia un camino que tiene por objetivo presentar un proyecto político "dentro de un año" a la ciudadanía para "decirle" que los socialistas quieren "seguir cambiando las cosas" en Extremadura.

"Tenemos que ser capaces entre todos de construir un proyecto adaptado también a un momento que es de profundo cambio", ha enfatizado Vara, quien ha dicho que la política se ha ocupado "mucho" de los problemas y "poco" de los desafíos. En este sentido, ha dicho que desafíos como la despoblación o el cambio climático "se han convertido en un problema" por no "haber sido capaces de afrontarlo".

De este modo, Vara ha señalado que en "un mundo que reconoce que el cambio climático es problema" va a haber que apostar "sí o sí" por las renovables desde Extremadura. También ha dicho que la "gran industria del futuro" se llama "el ocio" porque "todo el mundo está pensando en viajar" y ha añadido en este sentido que Extremadura es un "museo abierto".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que Extremadura cuente con buenas comunicaciones y un tren que haga que la región "esté bien situada". También se ha referido al papel que "le toca jugar" a las Administraciones públicas "en la vida diaria de la gente" y ha defendido el "principio de la intervención mínima".

FORMACIÓN Y RETORNO DEL TALENTO

También ha apuntado Vara al "cambio de paradigma" en el ámbito de la formación porque, tras un tiempo en el que "eran muy importante los títulos", ahora "lo importante no es el título" si no "el conocimiento, las habilidades y las capacidades". Por ello, ha dicho que "no se puede seguir formando a gente" para "empleos que van a desaparecer".

En este sentido, ha dicho que los socialistas tienen que "hacer el gran esfuerzo" de "producir en los próximos años 30.000 o 40.000 empleos" que sean "de calidad", con "una retribución adecuada y en unas condiciones dignas".

"Sólo así seremos capaces de lograr el retorno del talento", ha señalado Vara, quien ha asegurado que para eso hay que "pensar en grande y jugar en grande" y "empezar a buscar proyectos para los que Extremadura ya no es ningún obstáculo".

En este sentido, ha dicho que los proyectos empresariales "no vienen pidiendo dinero" sino "el acompañamiento" en los trámites, a lo que ha añadido que "habrá que hacer formaciones específicas" de acompañamiento a empresas que se instalen en la región.

Para todo ello, Vara ha considerado "importante" que el proceso que comienza el PSOE de Extremadura con la campaña Contamos Contigo sea "de escucha activa" y ha subrayado que "hay un compromiso" de que "el próximo programa" del partido lo haga "mucha gente".