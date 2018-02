Sánchez a los pensionistas: "¿cómo es posible que el pp sea el partido más votado por los mayores de 65 años?"

3/02/2018 - 14:31

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistió este sábado a una asamblea abierta sobre pensiones celebrada en Valladolid, en la que se preguntó ante un auditorio de pensionistas "cómo es posible que el PP sea el partido más votado por los mayores de 65 años".

El líder socialista hizo esta reflexión en respuesta a la pregunta de uno de los asistentes que quiso saber si el PSOE se planteaba la reprobación de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. El secretario general de los socialistas afirmó que la reprobación es sólo una herramienta parlamentaria, aunque lo realmente eficaz sería que no se votase al Partido Popular y se preguntó: "¿Cómo es posible que el PP sea el partido más votado por los mayores de 65 años?", que son los más afectados por los recortes en pensiones.

En la asamblea abierta convocada por el PSOE en Valladolid para analizar el futuro de las pensiones, Sánchez insistió en que "no hacer nada" es "una constante" en la forma de gobernar de Mariano Rajoy, que preside un ejecutivo anclado en la pasividad. "Un gobierno que no hace nada es un gobierno que no es nada", sentenció.

En su intervención inicial insistió en que "ese no hacer nada es una constante" en la forma de gobernar del PP de Rajoy. Es la fórmula que ha aplicado a Cataluña y la brecha salarial entre hombres y mujeres, y a la creciente "explotación laboral que sufren muchos trabajadores".

En ese sentido, dijo que un buen gobierno no es el que se limita a "conservar el poder, sino a resolver los problemas de la gente y no a cronificarlos". Sin embargo, dijo, el PP es un partido "vacío de ideas y lleno de corrupción", que se limita a lanzar "globos sonda" sobre pensiones, como el de la ampliación del período de cálculo para las futuras pensiones, "del que ya no hablan".

Para Sánchez, la receta que puede garantizar el futuro del sistema público de pensiones "no es cuestión de aumentar los años cotizados, sino de aumentar los sueldos" o de generar más ingresos por la vía de implantar un impuesto a la banca. "Es el momento de pedir al sistema financiero que arrime el hombro para rescatar el sistema público de pensiones, como nosotros arrimamos el hombro para rescatar al sistema financiero", indicó.

Durante su intervención inicial, Sánchez ironizó sobre el debate generado a raíz de la pretensión del expresidente de la Generalitat y diputado electo, Carles Puigdemont, de gobernar Cataluña "con Skype", e insistió en que mientras se discute sobre este tipo de cuestiones "los problemas crecen y crecen", y aumenta también la desigualdad entre los ciudadanos.

Los 10,2 millones de ciudadanos que están en riesgo de pobreza, "el más alto de la historia" según los datos de Intermon Oxfam que citó Sánchez, son una muestra de que el Gobierno ha tomado la crisis como "una gran excusa para devaluar las condiciones de vida y laborales" de los ciudadanos y para poner al Estado de bienestar "en retirada".

03-FEB-18

