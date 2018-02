Los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés presentan 2 millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable

3/02/2018 - 15:19

Se desvinculan de cualquier interés político y rechazan que actúen por "venganza", si no por que "no se vuelva a repetir"

Juan Carlos Quer, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, han presentado este sábado en Santiago de Compostela los dos millones de apoyos recabados en apenas unos días en la petición contra la derogación de la prisión permanente revisable, una iniciativa que apoyan los padres de otros niños asesinados, como Marta del Castillo o Ruth y José.

En una rueda de prensa, Juan Carlos Quer ha confiado en que, con esta petición, la muerte de su hija "no sea una página más en los sucesos" y que se pueda hacer una "sociedad más segura" evitando que "asesinos y violadores sin reinsertar" salgan en libertad.

"Me vino la sonrisa de mi hija diciendo: papá, vamos a ayudar para que otras niñas no tengan que pasar por eso", ha recordado Juan Carlos Quer, que ha defendido que esta es una "iniciativa ciudadana" sin "adscripción política de ningún tipo".

El padre de Diana Quer ha repetido en varias ocasiones que "ocho de cada 10 españoles apoya la prisión permanente revisable" y ha querido hacer hincapié en el término "revisable" para criticar que "algún representante político intente desinformar indicando que esto es una cadena perpetua encubierta".

"No se puede mandar un mensaje más falso que ese", ha dicho Juan Carlos Quer, que ha pedido a los partidos que "dejen de hacer demagogia" con esta cuestión, que agrupa "un consenso tan amplio" que abarca "cualquier ideología política". "No es una cadena perpetua, nosotros sí tenemos una cadena perpetua", ha dicho, en referencia a las familias de las víctimas, para recordar que esta pena se aplica en "casos de extraordinaria crueldad".

NO BUSCAN "VENGANZA"

Del mismo modo, Juan Carlos Quer ha tachado de "retorcido" sugerir que con este tipo de penas se busca "venganza". "Detrás de cada una de nuestras palabras lo único que hay es intentar concienciar a la sociedad de que basta ya, basta ya de dianas, de martas...¿Cuantas tienen que pasar para que no digan que esto es legislar en caliente?", ha dicho el padre de Diana Quer.

Tras recordar que "es obligación del Estado proteger a los ciudadanos", Juan Carlos Quer ha criticado que se le hable de "venganza" y de "legislar en caliente" a "un padre que lleva nueve años esperando" (en relación al de Mari Luz Cortés) que exista una prisión permanente revisable para los "delincuentes, salvajes, que atentan contra la libertad sexual y la vida de una persona".

En esta línea, ha recordado la figura del violador del estilete, que ha vuelto a ser detenido por una nueva agresión, y ha clamado para que se "legisle" con el objetivo de que "no se pongan en la calle a pederastas y violadores en serie" que "no están reinsertados".

Por ello, Juan Carlos Quer ha instado a "equilibrar" los "derechos de los detenidos y los derechos de la ciudadanía" a nivel judicial. "Y, en caso de duda, me decanto por los derechos de los ciudadanos de bien. Si una persona no se arrepiente y no se ha reinsertado, que siga entre rejas", ha sentenciado.

Del mismo modo, ha apuntado que quedan "muchas cosas por hacer" en el ámbito jurídico, como un Estatuto del Desaparecido, y ha señalado que es tarea de la sociedad "ayudar a los políticos a identificar donde están las deficiencias del sistema". "Lo único que mitiga el dolor de la pérdida de mi hija es que sirva para que esto no vuelva a pasar", ha sentenciado.

DESVINCULARSE DE PARTIDOS POLÍTICOS

El padre de Diana Quer, que se ha desvinculado de cualquier movimiento político, ha criticado, no obstante, que existan grupos políticos que intentan "tejer una cortina de humo" contra esta ley, a quienes ha advertido que no se van a "detener".

En particular, ha mencionado a Podemos, a quienes ha advertido que "el 50% de su militancia apoya la prisión permanente revisable". "Los políticos que promueven los movimientos asamblearios... ¿Por qué no tienen la valentía de consultar a sus bases?", ha dicho.

No obstante, ha reiterado que en sus palabras "hay solo un mensaje ciudadano, de ciudadano a ciudadano", al margen "de afiliaciones políticas". "Jamás he estado ni jamás estaré en política, pero sí en apoyar cualquier iniciativa que contribuya al bien de la sociedad", ha sentenciado.

LA HERRAMIENTA PARA LA REINSERCIÓN

Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés ha lanzado un llamamiento a los partidos políticos apuntando que la sociedad "no quiere a más violadores y asesinos no reinsertados en la calle" y ha destacado que la prisión permanente revisable es la "herramienta" para lograr esto.

Juan José Cortés ha recordado que su petición es "que no se derogue" la ley y ha dicho a los ciudadanos que los partidos que desean eliminar la prisión permanente revisable "no les pueden dejar indefensos ante estos criminales".

"El único fin que tenemos es la protección y la lucha de los derechos" de la sociedad, ha dicho Cortés, que ha expresado su deseo de continuar recogiendo firmas hasta, por lo menos, los seis millones.

Del mismo modo, se ha referido al asesino de su hija, que permanece en prisión desde hace 10 años y que, según el código penal antiguo "que quieren restaurar", podrá "salir a la calle en tres o cuatro años". "¿Creen que es justo? ¿Que con 14 años de cárcel esté compensada la agresión?", ha preguntado el padre de Mari Luz.

A mayores, ha criticado, el asesino de su hija "volverá a la calle sin una evaluación de la reinserción", por lo que "posiblemente vuelva a reincidir" e "intente dejar menos huellas". "Me siento muy indignado", ha finalizado.