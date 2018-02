La fundación gregorio ordóñez premia al ex primer ministro francés manuel valls

La Fundación Gregorio Ordóñez Fenollar galardonó hoy al ex primer ministro francés y diputado en la Asamblea Nacional francesa Manuel Valls, que recibió el Premio Gregorio Ordóñez 2017 en un acto celebrado en San Sebastián.

Durante la ceremonia, la presidenta de la fundación y viuda del primer teniente de alcalde donostiarra, Ana Iribar, destacó el papel activo de Valls en la derrota policial de ETA y su firme oposición al nacionalismo.

"Tus distinciones, tu recorrido individual, tu conocimiento de la historia y tu participación activa en la política, tu colaboración con el Gobierno de España y tu compromiso leal con nuestras instituciones y ciudadanos te hacen más que merecedor de este premio", indicó.

El acto contó con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; los ministros de Interior y Defensa, Juan Ignacio Zoido y María Dolores de Cospedal; el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y la jueza de enlace francesa en España, Frederique Porterie.

También asistieron los patronos de la fundación, entre ellos el ex presidente del Gobierno José María Aznar, Ana Botella, Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Carlos Iturgáiz y Consuelo Ordóñez.

El filósofo Fernando Savater pronunció un discurso en el que criticó que se siga "manipulando la memoria para ofrecer un puzzle de relatos que esconda la responsabilidad de ETA".

Ana Iribar, por su parte, dio las gracias a los ciudadanos vascos de "recorridos ejemplares" que se enfrentaron a ETA y se rebelaron ante "el secuestro ideológico al que el nacionalismo gobernante pretendía someternos". Asimismo, hizo un llamamiento para reivindicar las libertades "allí donde el nacionalismo consentido y mimado de este país utiliza las instituciones del Estado para reivindicar su fantasía" y para "imponer una ilegalidad".

Agregó que los valores y principios de Gregorio Ordóñez, como la "honradez, integridad, lealtad, esfuerzo, servicio, patriotismo sin aspavientos ni complejos", "no son patrimonio de nadie, son universales, trascienden las siglas de su propio partido".

Finalmente, la presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez apeló a la vicepresidenta del Gobierno para exigir "una sola lista en la que aparezcan exclusivamente las víctimas de ETA", añadiendo que las víctimas del terrorismo "no queremos una memoria inclusiva" ni "más amnesia moral ni concesiones". "Algunos no estamos por la reconciliación inmoral que promocionan instituciones vascas ni por el perdón, eso sólo corresponde a los culpables. Tensión democrática, señora vicepresidenta", dijo.

Por su parte, Manuel Valls recordó la figura de Gregorio Ordóñez y la de quienes "cayeron bajo las balas de la banda etarra" y afirmó que "las sociedades sin memoria no son capaces de enfrentarse a los retos de hoy". En cuanto a la colaboración de Francia en la lucha contra ETA, admitió que "no siempre fue fácil" y dijo "a los que gobiernan hoy Francia" que "no pueden hacer cambios" en materia de cooperación policial.

En referencia al nacionalismo, el ex primer ministro afirmó que "la fuerza de España está en ser diversa y estar unida". "Si se pierde una identidad, se cae el proyecto", aseguró. Por último, Valls manifestó que "el patriotismo y la nación española son las palabras necesarias para ser más fuertes en Europa".

