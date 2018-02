Preparan una queja contra una fiscal de Melilla por pedir la retirada del DNI a una anciana que no sabe español

3/02/2018 - 17:24

La Asociación Intercultura ha anunciado que elevará una queja ante la Fiscalía General del Estado contra la actuación de la fiscal del caso del 'voto por correo' en Melilla, por solicitar que se le retire el DNI a una testigo que reconoció entender muy poco el español.

MELILLA, 3 (EUROPA PRESS)

A través de un comunicado de la asociación, su presidenta, Yonaida Selam, ha mostrado su estupor "ante el atrevimiento de la fiscal del 'voto por correo' de amenazar a una anciana de 71 años con retirarle la nacionalidad española, por necesitar de un intérprete en Tamazigh para poder responder a las preguntas de su señoría".

Ha añadido que "esto no es más que una táctica intimidatoria por parte de la fiscal, pues ella es conocedora de que el no conocimiento del idioma es causa de no concesión, y no de pérdida, y menos con una melillense con más de 30 años con la nacionalidad española".

Desde la Asociación Intercultura, "nos preguntamos si la fiscal desconoce que el Tamazigh, aunque no sea cooficial, está protegido por el Estatuto de Melilla, y por ende por la Constitución; además le recomendamos que se repase lo de la retroactividad de las leyes".

La ONG ha cuestionado si la fiscal "piensa pedir lo mismo para todos los que en Melilla no se expresen bien en español o sólo a los que no intentan lo que ella quiere un juicio".

LENGUA PROTEGIDA

En este sentido, ha indicado "por qué no le preguntó en Tamazigh, lengua protegida por una ley orgánica y la Constitución española", y ha añadido que "acaso es su pretensión amedrentar a los testigos igual que hicieron en el cuartel de la Guardia Civil".

Yonaida Selam ha asegurado que la lengua Tamazight no es oficial, pero si tiene protección constitucional y la misma consideración que el bable en Asturias. "El requisito del conocimiento de idioma, o mejor dicho, de la integración en la sociedad española --el idioma es solo uno más-- es un requisito de jurisprudencia muy reciente que nunca afectaría a esta mujer melillense de origen", han aseverado.

Por todo ello, desde Intercultura Melilla anuncian que van a "mandar una queja a la Fiscalía General del Estado, por la impresentable actuación de la fiscal".

Por último, ha expresado que la actitud adoptada por la fiscal le recuerda "al clima de indefensión que vivían los melillenses Imazighen en el año 85, cuando salieron a la calle para reivindicar sus derechos constitucionales" y ha tildado de "esperpéntico" y muy "grave" que "el PP como acusación particular haya apoyado tan abyecta petición".