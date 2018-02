Mata asegura que al PP le "revienta" que Puig haya visibilizado la infrafinanciación de la Comunitat "en toda España"

3/02/2018 - 18:04

El vicesecretario general del PSPV y portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha asegurado este sábado que "a los dirigentes del PP les revienta que el 'president', Ximo Puig, haya visibilizado ante toda España" la infrafinanciación de la Comunitat.

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Mata se ha pronunciado en estos términos en un comunicado después de que la secretaria general del PPCV, Eva Ortíz, haya denunciado este sábado que "el Gobierno de Rajoy ha destinado en solo 15 días más de 1.000 millones para inversiones de infraestructuras en la Comunitat, mientras Puig invierte cero".

El síndic ha subrayado al respecto que "en los últimos años de gobiernos del PPCV se dejó de invertir en la Comunitat", mientras "en tan solo tres años, el Gobierno del Botànic ha incrementado la inversión en un 75% y las que provienen del Estado han descendido en un 12%".

Así, aunque ha reconocido la importancia de los anuncios realizados este pasado viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy --durante su visita ayer al aeropuerto de El Altet-- de inversión de varios tramos de la A-7 en la región, Mata ha advertirdo que "lo realmente importante es que se hagan realidad y se pase de los anuncios a los hechos".

"Estos anuncios hoy son inconsistentes, lo que hay que ver es que se hagan las licitaciones y de verdad se acabe de una vez con la marginación histórica a la que el PP somete a la Comunitat", ha reivindicado, antes de reprochar a los 'populares' que "aprovechen cada uno de los compromisos que Puig arranca a Rajoy como una lanzadera contra el Botànic".

Por contra, para el socialista, "es más que evidente que la reacción y visibilidad que ahora busca el Gobierno de España en la Comunitat tiene mucho que ver con la presión que han supuesto las advertencias de Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, sobre la discriminación que sufre la Comunitat" en materia de financiación.

EL "LABERINTO" DE BONIG

Manolo Mata también se ha referido a las declaraciones realizadas este sábado por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha acusado al 'president' de "permitir la implantación del proyecto nacionalista catalán" en la Comunitat.

Una afirmación que, a juicio del parlamentario, es fruto del "laberinto" en el que se encuentra Bonig: "No duda en acusar al Botànic de lo que no hace, criticarlo por lo que no ha dicho y todo por la lucha electoral con Ciudadanos, para ver quién saca más pecho pro español aunque tenga que ser a costa de los valencianos".

Le ha instado así a que "deje de destruir y ayude a esta tierra convenciendo a Rajoy de que el nuevo sistema de financiación es necesario y de que una quita de la deuda sería justo para una comunidad que ha estado infrafinanciada de manera imperdonable en los últimos años".