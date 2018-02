CCOO-A y UGT saludan la reducción de peonadas aunque "se queda corta" y esperan conocer "la letra pequeña"

3/02/2018 - 18:35

CCOO-A ha valorado la reducción anunciada este viernes por el Gobierno central, de 35 a 20, de las peonadas necesarias para acceder al subsidio y a la renta agraria como una medida "positiva", a falta de "leer la letra pequeña", mientras que el sindicato UGT, además de indicar que es "un decreto positivo", ha criticado que "se queda corto frente a las necesidades del campo".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Por una parte, el secretario general de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, ha trasladado este sábado a Europa Press una "primera valoración positiva" del sindicato a esta reducción, "dado que era algo que se había exigido en relación a la sequía y las consecuencias que tiene con los jornaleros", si bien ha precisado que falta conocer "la letra pequeña" del anuncio.

Asimismo, el secretario general de Industria ha manifestado que CCOO, en principio, "no está de acuerdo en eliminar las jornadas por dos razones; no contribuir más al fraude que hay en el campo por parte de los empresarios, y porque los jornaleros tendrán que jubilarse, y si no hay cotización, ¿qué va a pasar con la jubilación?", se ha preguntado.

Si bien, Moreno Cerrejón ha indicado que, ante contingencias y causas medioambientales, "sí estaríamos de acuerdo en eliminar las jornadas, como elemento transitorio y excepcional para facilitar la cotización".

En cuanto a UGT, el secretario general de la federación Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-A, Manuel Jiménez, ha informado a Europa Press de que "la valoración es positiva, pero se reclaman los planes de empleo, porque hay unos 200.000 trabajadores que no se van a beneficiar".

En este sentido, UGT FICA ha considerado en un comunicado que "el Gobierno se ha quedado lejos de satisfacer las demandas y necesidades de cientos de miles de familias trabajadoras del campo español".

Para UGT FICA, esta medida "resulta positiva, pero a todas luces también es insuficiente, y queda muy lejos de dar una solución al conjunto de trabajadores del campo en España".

"Es insuficiente, ya que no se ha tenido en cuenta a todos los trabajadores, ni de Andalucía, ni de Extremadura, y mucho menos del resto del territorio nacional, inscritos en el censo agrario, como se lo hicimos saber al Ministerio en la reunión celebrada el pasado día 22 de enero con el secretario de Estado de Empleo", ha manifestado UGT FICA.

Finalmente, UGT FICA ha manifestado que continúa exigiendo al Gobierno "una actuación extraordinaria en relación con los Planes de Empleo Agrarios y de Zonas Rurales Deprimidas", a lo que, según ha asegurado el sindicato, "el Gobierno manifestó en su día su compromiso con el mantenimiento de estos planes de empleo en el futuro, con un tratamiento similar a años anteriores en relación con la cuantía económica de los mismos".

Cabe recordar que, según informó este viernes la Delegación del Gobierno en Andalucía la rebaja de 35 a 20 de las peonadas necesarias para acceder al subsidio y a la renta agraria beneficiará a 56.863 trabajadores del campo en Andalucía y garantizará que la sequía "no afectará a la percepción de estas ayudas a los más de 205.000 trabajadores del campo andaluz y extremeño que al año se benefician de las mismas".

En una nota, la Delegación del Gobierno añadió que el Ejecutivo nacional había iniciado las actuaciones necesarias para rebajar de 35 a 20 el número de peonadas necesarias e indicó que, "una vez más, que el campo y el empleo agrario son una prioridad para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y para el Ejecutivo de Mariano Rajoy".

Para llevar a cabo la medida, que se aprobará con carácter retroactivo y tendrá efecto desde el 1 de septiembre del año anterior, el Gobierno ha promovido las correspondientes enmiendas parlamentarias. "Ello quiere decir que ningún trabajador agrario de Andalucía y Extremadura perderá el derecho al subsidio agrario por una mala evolución de la cosecha como consecuencia de la sequía", apuntó la Delegación.

Según los datos recabados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama), se ha registrado una caída en la producción del olivar respecto a la campaña anterior del 20 por ciento, en el caso de Andalucía, y del diez por ciento en Extremadura.