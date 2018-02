La edil dimisionaria de Alcalá expone que ante los "tiempos difíciles" de los IES no puede ser "juez y parte"

Defiende que su "deber principal" es estar junto a la comunidad educativa de su instituto y defender los "intereses" del mismo

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), María Jesús Campos, quien ha renunciado a sus competencias y a su acta de edil, ha justificado dicha decisión recordando su papel de directora del instituto de educación secundaria (IES) Al-Guadaíra y razonando que ante los "tiempos difíciles que se avecinan" para los institutos de la localidad, su "deber principal" es estar junto a la comunidad educativa del centro y defender los "intereses" del mismo.

En su carta de renuncia, recogida por Europa Press, María Jesús Campos explica que para ella ha sido "una experiencia enriquecedora" haber sido concejal del Ayuntamiento, después de haber concurrido a las elecciones municipales de 2015 como independiente en la candidatura del PSOE. De hecho, agradece al PSOE su "acogida y apoyo".

No obstante, no oculta la "multitud de problemas" afrontados en materia de educación, exponiendo que las múltiples gestiones ante la Delegación Territorial de la Consejería de Educación han derivado que el "no inicial se haya diluido hasta convertirse en compromisos serios y reales", en referencia por ejemplo a la licitación de la redacción de la segunda fase del Colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Rodríguez Almodóvar, y la inclusión del proyecto en los nuevos presupuestos autonómicos.

Y especialmente, Campos señala en su carta que "aunque tarde", al fin va "tomando forma" el proyecto de construcción del nuevo instituto de educación secundaria que demanda insistentemente la comunidad educativa de Alcalá. Y es que no pocas voces avisan desde hace tiempo del riesgo de colapso educativo que sufre Alcalá, al afrontar los cinco institutos de educación secundaria del municipio la absorción del alumnado procedente de 19 colegios.

"SE AVECINAN TIEMPOS DIFÍCILES"

"Hasta que el nuevo instituto sea una realidad, se avecinan tiempos difíciles para los institutos de la localidad, tiempos de una enorme sobrecarga de trabajo y de decisiones difíciles de los equipos directivos", expone la concejal dimisionaria, toda vez que el Ayuntamiento alcalareño ha cedido ya los terrenos para el proyecto del nuevo centro, pero obviamente las contrataciones públicas del proyecto y las obras están sujetos a unos plazos.

"Por responsabilidad y porque a eso me comprometí con la comunidad educativa del centro que dirijo, mi deber principal en estos momentos es estar al lado de mis compañeros y luchar por los intereses de mi centro", expone la edil, quien ya no ve "compatible" dirigir su instituto y a la vez el área municipal de Educación. En declaraciones a Europa Press, María Jesús Campos ha resumido que ante el escenario que afrontan los institutos de la localidad, y en especial el que ella misma dirige, no puede ser "juez y parte".

Finalmente, María Jesús Campos cierra su carta de renuncia agradeciendo el trato dispensado por los empleados municipales y los miembros de la Corporación local.