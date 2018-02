PSOE valora que la Ley de Violencia de Género en trámite parlamentario atiende la mutilación genital femenina

4/02/2018 - 10:38

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha destacado este domingo que la reforma de la Ley de Violencia de Género que está tramitando el Parlamento de Andalucía haga "mención expresa a la mutilación genital femenina".

CÓRDOBA, 4 (EUROPA PRESS)

Pérez ha explicado en un comunicado este domingo que dicho proyecto de ley contempla, respecto a la identificación de los actos con los que se ejerce la violencia, no sólo la que se produce en el ámbito de la pareja o ex pareja, sino que también se hace extensiva a otras violencias y, expresamente, a la mutilación genital femenina, entendida como conjunto de prácticas que suponen la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos por motivos no médicos ni terapéuticos sino, generalmente, culturales.

La parlamentaria andaluza ha asegurado que "la prevención y la información son fundamentales para luchar contra la mutilación genital femenina, en el marco de la conmemoración del 6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina".

"Los socialistas manifestamos nuestro más rotundo rechazo a este tipo de prácticas y agresiones al cuerpo de las mujeres y de las niñas, que no tiene ninguna justificación y que significa claramente una auténtica aberración y violación de los derechos humanos fundamentales y una forma de violencia contra la mujer, de discriminación por razón de género", ha añadido Pérez.

Según la parlamentaria del PSOE-A, en España, el mapa nacional de mutilación femenina muestra que cerca de 69.000 mujeres y niñas residentes en España provienen de países donde se practica la ablación, y que, de ellas, casi un tercio residen en Cataluña, siendo Madrid y Andalucía las segundas comunidades en prevalencia.

Igualmente, Pérez ha recordado que, según la Organización mundial de la Salud (OMS), los procedimientos de mutilación genital femenina se practican en la mayoría de los casos en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años, y ocasionalmente en la edad adulta.

Según detalla el PSOE, en España, un total de 18.396 niñas tienen menos de 14 años, por lo que podrían ser víctimas potenciales, y 1.741 de ellas viven en Andalucía, de las que en la provincia de Córdoba viven 52, siendo por países de procedencia Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía los más importantes.

Por último, la parlamentaria andaluza también ha recordado que la Junta de Andalucía cuenta con una guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas, con la finalidad de visibilizar este problema y dar claves a profesionales del ámbito sanitario, educativo y social para ayudarles a prevenir, detectar y a saber actuar ante casos de riesgo.