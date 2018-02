La sanidad centrará la sesión con dos preguntas de PSOE y Podemos a Herrera sobre la gestión de Sáez Aguado

4/02/2018 - 12:14

La situación de la sanidad en Castilla y León centrará la sesión plenaria que arrancará el próximo martes 6 de febrero en las Cortes, donde tanto el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, como el del Podemos, Pablo Fernández, preguntarán al presidente, Juan Vicente Herrera, sobre la manifestación a favor de la sanidad pública celebrada en Valladolid el 20 de enero, al tiempo que pedirán explicaciones por la carta remitida a los jefes de servicio en defensa del servicio.

Además, el PSOE lleva a la sesión otras dos preguntas relacionadas con la sanidad, mientras que Podemos centrará todas sus cuestiones en este aspecto y, además, interpelará a la Junta por este asunto con el fin de pedir el "cese" del consejero, Antonio María Sáez Aguado, por su calamitosa gestión.

"El deterioro de la sanidad genera máxima preocupación entre la ciudadanía", ha aseverado, quien ha insistido en que su objetivo es llevar a las Cortes las reivindicaciones de los "miles" de ciudadanos que salieron a la calle el 20 de enero.

Por su parte, la portavoz de PSOE, Virginia Barcones, ha recordado que, además de las preguntas orales a los miembros del Gobierno, su grupo defenderá una Proposición No de Ley (PNL) destinada a "reprobar" al consejero de Sanidad e instar a la Junta a la "inmediata" corrección de todas las medidas adoptadas que "deterioran" la asistencia sanitaria.

Esta PNL socialista no será respaldada por el resto de grupos parlamentarios, ya que, como han argumentado Cs y Podemos, la figura de la "reprobación" no está contemplada en el Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Sobre esta iniciativa el viceportavoz del PP, Ángel Iblañez, se ha mostrado en contra porque no considera la propuesta constructiva, tras lo que ha tendido la mano a negociar iniciativas para mejorar el servicio.

Además, Ibáñez ha pedido que si el PSOE exige una reprobación para Sáez Aguado que ello reprueben también a la portavoz del Grupo Socialista de Sanidad, Mercedes Martín, por aseverar que "es peligroso ponerse enfermo en Castilla y León", lo que, a su juicio, "daña" a los profesionales sanitarios.

DOS PNL CONJUNTAS

Sin embargo, a pesar de estas discrepancias en materia sanitaria, los cinco grupos con representación en las Cortes han pactado dos PNL, la primera de ellas está dirigida a apoyar a los trabajadores de Gamesa y a trabajar para evitar el cierre y la segunda para impulsar una herramienta que posibilite la comparecencia una vez al año del consejero de Empleo dar cuenta de los acuerdos del Diálogo Social.

Además, el PSOE lleva también al Pleno una proposición para que "PP y Cs se retraten" y que pide que se avance en la eliminación de aforamentos tanto de miembros del legislativo como del ejecutivo, algo que no se incluyó en el acuerdo rubricado por ambas formaciones para avanzar en la reforma del Estatuto de Autonomía. En esta iniciativa se suma además la intención del PSOE de que se destine el 12 por ciento del PIB regional al mantenimiento de un suelo social.

Por último, el PP defenderá además una iniciativa para que se mantengan la prisión permanente revisable