El ciclo del Cendeac 'Miradas Cercanas' se adentra este lunes en el arte urbano con Pedro Noguera

4/02/2018 - 13:59

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), espacio dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, continúa mañana lunes, 5 de febrero (a las 19:30 horas), con el artista Pedro Noguera. El creador murciano participa en el ciclo 'Miradas Cercanas', con el que se busca establecer un diálogo entre los jóvenes creadores de Región y el público.

'Interior-exterior. Pintura y espacio urbano' es el título de esta segunda sesión, centrada en el concepto de ciudad como soporte y continente de la práctica artística, una disciplina casi tan antigua como el hombre, que ya utilizó las paredes de las cuevas para plasmar sus inquietudes.

Posteriormente, ya existen indicios de los denominados grafitis en la antigua Grecia, donde la escritura o ingenuos dibujos llamados en italiano 'graffiare' servían como una forma más de comunicación libre con códigos que, tal y como sucede hoy en día, en ocasiones sólo alcanzaban a entender los destinatarios y personas afines.

La aparición de estas grafías en su forma contemporánea se inicia en los años 70 en Nueva York, y de ahí se expande al resto de países, que adoptan la técnica y la adaptan a sus peculiaridades culturales, evolucionado hasta convertirse en arte urbano, 'street art' o 'posgraffiti', entendido como forma de expresión que pretende integrarse en la calle.

A este escenario artístico desembarca a finales de los 90 Pedro Noguera, y de su trabajo y sus referentes hablará en esta charla, en la que también dibujará el panorama de los artistas del grafiti en la Región.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, declaró que "el grafiti no ha parado de extender su territorio desde los años 80. No queda ciudad hoy en la que no se observe alguna manifestación relacionada con esta forma de expresión. Por ello es importante visibilizar a los referentes de esta disciplina en la Región de Murcia y contar con artistas como Pedro Noguera que la acerquen a toda la sociedad, contribuyendo a darle una mayor visibilidad".

TRAYECTORIA

Pedro Noguera (Murcia, 1984) es licenciado en Bellas Artes y máster de Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia. Comienza a desarrollar su trabajo dentro de las artes plásticas y, desde 1999, se adentra en el mundo del grafiti y empieza a experimentar con el arte urbano.

Su forma de entender la creación artística viene marcada por el hecho de pertenecer a una familia con larga trayectoria en la imaginería religiosa. Como restaurador, aborda trabajos de pintura de caballete, escultura polícroma y dorados.

Paralelamente, también desarrolla una labor docente, donde combina diferentes modelos de enseñanza y que completan su perfil profesional.

En sus proyectos siempre está presente la idea de lo urbano como algo cambiante y en continua transformación. Actualmente, centra su trabajo en estudios de geometría con referentes arquitectónicos en los que se mezclan colores y grafismos propios del grafiti.