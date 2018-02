Juanma Moreno critica que "la abstención es el estado natural" de Ciudadanos

4/02/2018 - 15:04

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que ha clausurado este domingo en Córdoba la Convención Nacional del PP sobre la Prisión Permanente Revisable junto al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha criticado las distintas posiciones de Ciudadanos (Cs) sobre este asunto y afirmado que "la abstención es su estado natural".

CÓRDOBA, 4 (EUROPA PRESS)

En este sentido y durante su intervención, Moreno ha criticado la posición adoptada por el partido naranja en el Parlamento de Andalucía, donde se ha debatido una proposición no de Ley (PNL) del PP-A en defensa de la Prisión Permanente Revisable y, durante el debate de la misma, "se vio el desconocimiento de las organizaciones políticas y la obsesión casi patológica para derribar todo lo que haga el PP, y Cs nos ha vuelto a decepcionar, pues al final se ha demostrado que son fervientes defensores de la derogación".

En este punto, Juanma Moreno se ha preguntado también "¿dónde está Susana Díaz?", al recordar que la presidenta de la Junta de Andalucía "opina de todo lo que pasa, pero en este debate no ha dicho nada", cuando resulta, según ha subrayado el líder del PP-A, que "la mayoría de las víctimas" afectadas por la Prisión Permanente Revisable "son andaluzas".

Por último, el presidente del PP andaluz ha dicho estar "orgulloso" de militar en su partido, ya que "se deja la piel" por los ciudadanos, y también de "tener un presidente nacional como Mariano Rajoy", al que "no le tiemblan las piernas" para tomar decisiones que no siempre benefician al PP, pero sí a los españoles, lo que evidencia, según ha concluido Moreno, que el PP no es "un partido de poder, sino un partido de Estado", porque tienen "las ideas claras" y, por eso, "vamos a ganar esta batalla".