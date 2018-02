"El Gobierno, con su inactividad más absoluta, tiene paralizado al país", señala Ábalos (PSOE)

4/02/2018 - 15:09

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado al Gobierno de Rajoy por su "inactividad más absoluta". En un acto en Teruel, ha asegurado que el PP tiene "paralizado" al país, que sufre "serios problemas".

TERUEL, 4 (EUROPA PRESS)

"Cuando un gobierno no gobierna no resuelve nada. Para los problemas que tiene el país y el grave desafío catalán, el Gobierno de Mariano Rajoy sólo actúa por reacción, pero no toma ninguna iniciativa política y el país está paralizado con problemas importantísimos tanto o más que los se produjeron en la transición", ha aseverado.

Ha agregado que este Gobierno nació "agotado" y ahora España vive bajo "la resignación" del Partido Popular y la "indiferencia" de Ciudadanos (Cs) con un pacto de investidura lleno de "desconfianza" y "debilidades". "Un acuerdo en el que ninguno se reconoce".

"Han cogido la bandera de España para intentar justificar su acción política: una España injusta, desigual y con olor a naftalina". Ha agregado que el Gobierno de Rajoy no tiene "ninguna iniciativa ni plan, solo tiene una necesidad que es cómo se defiende todos los días de la corrupción en este año judicial".

"Entre la corrupción, la falta de mayoría parlamentaria, su incapacidad para establecer acuerdos y su falta de agenda política, no tenemos Gobierno, pero alguien tiene que decir, que insistir en que tenemos serios problemas en este país y que no podemos esperar a los intereses electorales de la derecha", ha apostillado.

ACUERDOS PARA EL PAÍS

Ábalos ha opinado que los socialistas son "los únicos" que están planteando acuerdos para el país, "las reformas que hacen falta" porque los "problemas" que tiene España "necesitan pactos sobre pensiones, salarios adecuados, sobre cambio climático y de igualdad entre hombres y mujeres".

Por eso, ha reivindicado en la Asamblea Abierta de Teruel que los socialistas tienen que construir "un relato sentimental de la España justa" que el PSOE construyó, que tiene que reflejar "el orgullo" de haber creado "un sistema sanitario y educativo para todo el mundo".

Estas declaraciones las ha realizado durante su intervención inicial en la Asamblea Abierta de Teruel dedicada a las pensiones, "un sistema basado en la solidaridad" impulsado por los socialistas y que "la derecha plantea como inviable" dentro del "paradigma del egoísmo que representa el neoliberalismo". De ahí que haya insistido en que el sistema público puede mantenerse "con mejores salarios, la racionalización de gastos con cargo a la Seguridad Social y los impuestos al sistema financiero".

ESTADO DE BIENESTAR

Este acto también ha contado con la asistencia de la secretaria general del PSOE-Teruel, Mayte Pérez, quien ha incidido en la importancia de que los militantes interactúen con los dirigentes y reflexiones sobre los temas que "les interesan" como "el mantenimiento del estado del bienestar y de las pensiones".

"Voy a poner el foco en este tipo de actos en que el PSOE es un partido abierto, que quiere ser el interlocutor válido entre la sociedad y el partido como medio, y llegar a las instituciones con las propuestas que la gente verdaderamente necesita y plantea", ha agregado.