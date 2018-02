Azpiazu pide "responsabilidad y respeto" al concierto económico y al cupo vasco

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, demandó este lunes en Bilbao "responsabilidad y respeto" ante los ataques que provienen de partidos políticos y de "supuestos técnicos" al Concierto Económico y al Cupo Vasco.

Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', organizado por Nueva Economía Fórum, Azpiazu se preguntó si se puede cuestionar los cálculos de los técnicos del gobierno vasco y español a la hora de calcular el Cupo y si se les pueden tachar de "injustos, insolidarios o inconstitucionales" o de de estar prevaricando.

Azpiazu recordó que el sistema vasco de financiación no tiene nada que ver con palabras como "insolidaridad e inconstitucionalidad" y tachó de "despropósitos" las dudas vertidas por ciertos partidos políticos sobre el cálculo del Cupo.

A su juicio, "la prueba del algodón" es que salvo Ciudadanos y cuatro parlamentarios de Compromis el 90 % de la Cámara "ha apoyado el Concierto Económico y el Cupo".

Añadió que "a partir de este punto, se podrán decir muchas cosas, pero no tendrán mucho sentido". Durante el coloquio posterior a su exposición, dijo "entender" las críticas al sistema vasco, pero siempre que sean "fundadas".

Azpiazu fue tajante a la hora de reconocer la necesidad de "defender como Gobierno y no permitir que no se respete el Concierto Económico y no se haga escrupulosamente". Además, pidió "el mismo respeto" para el Concierto Económico Vasco "que el que hemos tenido nosotros con otras leyes del régimen común".

"Apelo a la responsabilidad, al sentido común y al respeto al Concierto Económico, que es lo mismo que respetar al propio Gobierno Vasco" dijo.

Durante su exposición, Azpiazu también tuvo palabras de agradecimiento para los partidos, personas, instituciones y organizaciones "que defienden nuestro sistema". "Es momento de reivindicar, alto y claro la visión del autogobierno de Euskadi y del Concierto Económico como una parte clave del mismo" y "defenderlo y explicarlo como parte de la sociedad vasca que somos".

El consejero de Hacienda y Economía del País Vasco explicó que el Concierto y el Cupo son también el sistema por el que Euskadi financia al Estado, "un cambio de perspectiva que me parece fundamental". En este sentido, opinó que el sistema vasco ha sido atacado de "forma gratuita" en el pasado "al igual que lo fueron los propios fueros".

