Aplazado hasta el 18 de mayo el juicio a un joven de 19 años por abusos sexuales a una menor que conoció por Instagram

5/02/2018 - 12:30

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha aplazado al 18 de mayo el juicio a un joven de 19 años por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años a la que conoció por Instagram.

PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)

El juicio estaba fijado para esta mañana pero ha quedado aplazado por una cuestión organizativa. Según el escrito de acusación, aprovechándose de la diferencia de edad -él tenía 18 años en el momento de los hechos y ella 14- consiguió concertar una cita para acudir a su domicilio, sito entre los barrios de Foners y Nou Llevant.

Así, en enero, aprovechando que los padres estaban ausentes y "con ánimo de satisfacer sus instintos libidinosos y en contra de la voluntad de la menor" que le dijo expresamente: "No, no quiero hacer nada de lo normal, no quiero follar", procedió a mantener relaciones sexuales con penetración vaginal y anal.

De esta manera, el Ministerio Fiscal le pide un total de nueve años de cárcel y una indemnización de 4.000 euros, entre otras medidas, por este delito, presuntamente, cometido desde enero hasta mayo de 2017.