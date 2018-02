El PP acusa al PSOE de buscar la "pelea permanente" para "tapar su nefasta gestión" en financiación o educación

5/02/2018 - 12:35

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha acusado al PSOE de buscar la "pelea permanente", el "ruido" y el "humo para la tapar su nefasta gestión" en temas como financiación autonómica o educación.

MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)

Así, Cortés ha lamentado el "giro" dado por el Ejecutivo regional presidido por Guillermo Fernández Vara, que ha tirado "por la borda", ha dicho, los "acuerdos y consensos" a los que había llegado con el PP en años anteriores.

"Un giro que deja huérfanos a los extremeños, huérfanos de un gobierno que da un vuelco total a la situación política de nuestra región", ha asegurado en la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección.

De esta forma, y en materia de financiación autonómica, la 'popular' ha criticado que el PSOE, en el pasado debate monográfico sobre dicha cuestión, "quiso obviar" el acuerdo alcanzado en la cámara legislativa regional por todos los grupos "omitiendo y votando en contra del informe de los expertos".

De esta manera, y en opinión del PP, el PSOE y "busca la pelea permanente, busca el ruido y busca el humo para la tapar su nefasta gestión", además de criticar que Podemos "se ha echado en los brazos del Partido Socialista y se ha nombrado portavoz adjunto". "Y luego están los que nunca se mojan y los que nunca sabemos cuál es la posición que tienen", ha añadido en referencia Ciudadanos.

"Por lo tanto, el Partido Popular es la única alternativa real que tenemos en Extremadura, es el único partido que hace oposición de verdad en Extremadura", ha aseverado la portavoz de los 'populares' extremeños.

En esta línea, Gema Cortés ha indicado que, tras el "bochornoso pleno" del pasado jueves, este lunes se verá cómo la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, en su intervención en el Senado, "entierra" el Pacto Educativo firmado entre el PSOE y el PP en 2010 y por el que la región fue un "ejemplo" para el resto del país.

"En vez de ir a Madrid con la única voz de la región en base a una ley pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista y visibilizar en Madrid que vamos de la mano y en consenso en una materia tan importante como la educativa, la consejera de Educación de Extremadura va a llevar la voz del Partido Socialista de Extremadura y no la de todos los extremeños", ha afeado.

Asimismo, ha criticado que el "sectarismo", en su opinión, de la Consejería de Educación en lo que va de legislatura "ha dado al traste" con la aspiración de "seguir mejorando" el sector educativo en la región.

De esta forma, la 'popular' ha lamentado también que la consejera de Educación vaya a defender en su intervención el Senado un documento salido del Consejo Escolar "tapando su falta de ideas y su nefasta gestión".

Así, Cortés ha indicado que el PP, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, votó que no a dicho informe porque era un "batiburrillo de propuestas que no tienen ni ton ni son, y además contenía hasta faltas de ortografía".

Por ello, la portavoz 'popular' ha recalcado que su partido apuesta por el Pacto de Estado por la Educación como "cuestión prioritaria y como cuestión seria", pero es un asunto "tan importante" que entiende el PP que "no se puede despachar en una reunión con dos horas de charla".

También ha criticado que Fernández Vara "no escucha las demandas que tienen los sectores" y de aquellos "que no están a favor de sus postulados", además de insistir en que el documento que se lleva este lunes a Madrid contiene "el fin de la enseñanza concertada".

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Además, y a preguntas de los medios sobre la propuesta del Gobierno de ampliar la prisión permanente revisable a nuevos delitos, Gema Cortés ha sostenido que se debe "apostar" por esta figura, porque es un "clamor de la sociedad".

"Allá otros que todavía no saben no contestan qué piensan sobre este asunto. Yo creo que el presidente Monago y el Partido Popular lo ha dejado meridianamente claro y nosotros estamos a favor de los cambios o de que no se derogue esta ley porque nosotros estamos a favor de la pena de prisión revisable", ha apuntado.

MINA DE VALDEFLORES

En la rueda de prensa, la portavoz del PP de Extremadura también se ha referido a la movilización celebrada el pasado sábado en Cáceres en contra del proyecto de la mina de Valdeflores, en Cáceres, que supone explotar a celo abierto un paraje que "tendrá graves consecuencias para la ciudad, para el turismo y para su enclave como Patrimonio de la Humanidad".

De esta forma, Cortés se ha mostrado convencida de que la región necesita de proyectos que generen empleo pero éstos "no pueden suponer nunca un perjuicio irreparable para una ciudad única y emblema" del patrimonio, turismo y cultura extremeña.

También, ha criticado que el PP desconoce cuál es la posición del presidente de la Junta de Extremadura en este sentido, por lo que ha invitado a que "más pronto que tarde" Fernández Vara ofrezca la posición del Ejecutivo extremeño, porque "son muchas las dudas" que surgen en torno a esta iniciativa.

Finalmente, y sobre el cierre de oficinas de Liberbank en la región, la 'popular' ha informado de que su grupo registrará una comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, para que informe de "qué han estado haciendo durante todo este tiempo, que nos explique qué van a hacer a partir de ahora y que nos digan cuál va a ser la solución".