Javier Carnero destaca el buen momento de Airbus, tras el pedido del A380 por "compañías árabes"

5/02/2018 - 12:48

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, Javier Carnero, ha destacado este lunes el buen momento que atraviesa ahora la compañía aeronáutica europea Airbus, que cuenta con plantas en Andalucía en las provincias de Sevilla y Cádiz, tras el pedido de del A380 efectuado por "compañías árabes".

CÓRDOBA, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Carnero, quien se ha reunido en Córdoba con los máximos representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para analizar la situación del mercado laboral y del tejido productivo en dicha provincia, se ha congratulado de que Airbús haya podido conseguir una serie de contratos" importantes.

Ello, según ha dicho, "consolida claramente a Airbus en Andalucía, no solo en su planta de Sevilla, sino también en su planta de Cádiz", lo cual es importante si se tiene en cuenta que "la industria aeroespacial es complicada, con dos grandes competidores", la propia Airbus y Boing, pero "en Andalucía tenemos la suerte" de que "tenemos dos plantas de Airbus".

Las mismas, según ha señalado Carnero, "generan empleo" por sí mismas, pero es que, "además, generan muchísimo empleo auxiliar" en "una industria que cada vez es más potente".

"Es cierto --ha concedido-- que Airbus ha tenido ciertos problemas logísticos", como ha admitido la propia compañía europea, "pero parece que están en clara fase de resolverlo", pues "si no fuera así", Airbus no habría cerrado "el contrato con una serie de proveedores, fundamentalmente de compañías árabes, que han ido claramente a por la compra del A380, un avión que, en un momento dado, parecía que no iba a tener la salida", pero que, finalmente, está teniendo.

De hecho, el consejero no teme que se puedan cancelar pedidos, "desde el punto y hora en que en Airbus no lo temen", pues, aunque "todos sabemos que es una industria complicada", porque "fabricar un avión tiene una serie de complejidades" inherentes, "pero los retrasos en el A-400M no les ha supuesto, afortunadamente, ninguna pérdida de contratos en el total de negocios de Airbus, ni siquiera una anulación de contratos por los posibles proveedores que tenían del A-400M".