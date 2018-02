El alcalde de Val do Dubra apela a la "prudencia" y "tranquilidad" tras la denuncia de violación de una peregrina

5/02/2018 - 12:57

Ve "lamentable" que "una mujer no pueda hacer" el Camino de Santiago "en las mismas condiciones de seguridad que un hombre"

Ve "lamentable" que "una mujer no pueda hacer" el Camino de Santiago "en las mismas condiciones de seguridad que un hombre"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Val do Dubra (A Coruña), Antonio Negreira Noya, ha apelado este lunes a la "prudencia" y a la "tranquilidad" ante la investigación de la Guardia Civil a raíz de la denuncia de violación presentada por una peregrina de nacionalidad venezolana supuestamente ocurrida en este municipio el fin de semana.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha señalado que los hechos denunciados están en investigación y, de confirmarse, ha avanzado el "rechazo más severo" por parte del Ayuntamiento de Val do Dubra ante actos como estos porque "sería un auténtico crimen machista".

Así, ha invitado a reflexionar sobre lo que se hace "socialmente" en esta materia y "por qué se dan este tipo de conductas repugnantes". "Habrá que plantearse qué estamos haciendo a nivel de formación", ha apostillado.

Además, ha considerado "lamentable" que "una mujer no pueda hacer el Camino (de Santiago) en las mismas condiciones de seguridad que un hombre" sin que sucedan "actos repugnantes".

"NO HAY RIESGO"

No obstante, ha subrayado que Val do Dubra no presenta un índice de delincuencia alto y ha incidido en que "lo peor" que se puede hacer en estos casos "es alarmar". Por ello, ha manifestado que se trata de un "caso aislado" en investigación que "hay que rechazar" y, si se confirma el hecho denunciado, ha abogado por que el responsable "pague por él".

Con todo, ha insistido en que "no hay riesgo en hacer el Camino", por lo que apela a la "prudencia y tranquilidad". "No se puede meter miedo", ha concluido el regidor.