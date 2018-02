Aguilar considera que el debate sobre la prisión permanente revisable "no puede ser una carrera para ganar votos"

5/02/2018 - 13:05

La consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, ha considerado este lunes que "no es el momento" de abrir el debate sobre la prisión permanente revisable porque "no puede primar lo electoral", es decir, "no puede ser una carrera para ganar votos".

Así lo ha manifestado la titular de Justicia de la Junta en declaraciones a los medios antes de presentar, junto a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la Oficina Fiscal de Sevilla. Aguilar, cuestionada por la intención anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ampliar la aplicación de la prisión permanente revisable a más delitos, ha expresado que éste "no es el momento adecuado para abrir el debate", porque "no puede primar lo electoral a la hora de abrir debates tan importantes como éste, donde los sentimientos de apoyo y solidaridad con las familias que han sufrido el horror del asesinato de una hija nos une a todos".

A juicio de la consejera, el debate político hay que situarlo "en otros términos, en el de quienes tienen la obligación de legislar en el Congreso, y no en los sentimientos, que son comunes a todos".

Rosa Aguilar ha manifestado que los sentimientos "hay que respetarlos" y hay que estar "al lado de las familias que sufren". "Y en otro espacio el debate de lo político", ha reiterado la consejera, para quien "lo mejor que hacemos quienes tenemos responsabilidades políticas es no jugar con los sentimientos de nadie, sino hacer nuestro trabajo, establecer diálogos en búsqueda de encuentros en posiciones razonables y poder realizar ese consenso".

La titular andaluza de Justicia ha insistido en que el debate sobre la prisión permanente revisable, tanto para pedir su derogación como para su ampliación, "no puede ser una carrera para ganar votos en torno a una ciudadanía que se manifiesta ante un asesinato de una persona". "El debate no se puede hacer con sentimientos en caliente y para sacar rédito electoral porque la ciudadanía está conmovida por los hechos", ha solicitado Aguilar.

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, preguntada por este debate, ha asegurado que los fiscales "lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley aprobada". Si tras el debate o diálogo, "volveremos a aplicar" la ley que salga, "sujetándonos al principio de legalidad, máxima obligación de los fiscales".