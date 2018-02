La alcaldesa de Cáceres pide a la Junta que "escuche" a la ciudad y "reflexione" sobre el proyecto de la mina

5/02/2018 - 13:08

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha pedido a la Junta de Extremadura, que "escuche" a la ciudad y "reflexione" sobre llevar adelante el proyecto de explotación de una mina de litio por parte de la empresa Tecnológica Extremeña del Litio, que se quiere ejecutar en la zona de Valdeflórez, en la Montaña cacereña.

Nevado, que asistió el pasado sábado a título particular a una concentración contra este proyecto que fue secundada por unas 2.000 personas, ha indicado que la ciudad ha dicho "no" a un proyecto que "no genera los puestos de trabajo que debería aportar" y que "resta más que suma", por lo tanto, cree que el Ejecutivo extremeño "debería haber visto que la Plaza Mayor estaba llena de gente por un mismo motivo".

"Cuando una ciudad entera con esa representación tan importante se pone en contra de un proyecto impulsado por el Gobierno regional debería hacer reflexionar a aquellos que lo están impulsando", insiste, al tiempo que ha confirmado que la postura del ayuntamiento cacereño es "firme" en contra de la mina de litio, un proyecto que Nevado cree que "está abocado al fracaso".

La documentación de la mina llegó el pasado viernes al ayuntamiento y ya se ha hecho llegar a los grupos municipales que la analizarán y la debatirán en una reunión de la Junta de Portavoces que se celebrará previa al Pleno mensual de la corporación.

En ese encuentro, el equipo de Gobierno explicará los motivos por los que dice "no" a esta infraestructura como también lo han hecho PSOE y Cáceres Tú, mientras que Ciudadanos (Cs) está a la espera de conocer el proyecto para valorarlo. "No somos unos insensatos y cuando representamos a los cacereño buscamos el interés de la ciudad", ha subrayado la regidora que recalca que este proyecto "no es bueno".

"Está hablando la ciudad y a quien hay que escuchar es a los cacereños", ha remarcado a preguntas de los medios sobre este asunto tras un homenaje que se ha realizado a los voluntarios de la Casa del Mayor.