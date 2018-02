José Ballesta defiende que los taxistas murcianos tienen "los mismos derechos" que los de otras ciudades con aeropuerto

5/02/2018 - 13:32

Los taxistas trasladan al alcalde su petición de que "la parada prevista en Corvera sea de uso exclusivo para los taxistas del término de Murcia"

MURCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, han mantenido este lunes una reunión con el presidente de la cooperativa Radio Taxi, Sergio Navarro, y un grupo de taxistas murcianos, en la que se ha abordado la prestación de servicios en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ubicado en la pedanía murciana de Corvera.

Los taxistas han trasladado al alcalde su petición de que "la parada prevista en el Aeropuerto de Corvera sea de uso exclusivo para los taxistas del término municipal de Murcia, tal y como ocurre actualmente en otros aeródromos como los de Madrid, Alicante o San Javier", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Ballesta ha mostrado su apoyo a los taxistas y se comprometió a interceder por los intereses de los profesionales murcianos del sector del taxi, "en primer lugar, porque la ley les ampara. Tanto la Ley Regional del Sector del Taxi de 2014 como la propia Ordenanza Municipal de 2015 establecen que son las corporaciones municipales las únicas que tienen la capacidad de dar los permisos habilitantes para ejercer su labor dentro del municipio", explicó el alcalde.

En segundo lugar, ha continuado el primer edil, "porque el interés general así lo legitima, tanto por el interés público de todos los usuarios del futuro aeropuerto como por el hecho de que la mayor flota de taxis de toda la Región está en el municipio de Murcia, con 290 licencias concedidas actualmente".

"En tercer lugar, porque existe un principio de igualdad que rige en el conjunto de España. En los aeropuertos que actualmente están en funcionamiento los taxistas que ejercen son los del propio municipio y no entendemos que en Murcia tenga que ser distinto a lo que ocurre en el resto de España, puesto que los profesionales murcianos tienen los mismos derechos que el resto", subrayó José Ballesta.

Desde Radio Taxi argumentan que son los taxistas del municipio en el que se ubica el aeropuerto los que prestan el servicio, con las tarifas y condiciones fijadas por la administración municipal.

No obstante, esta exclusividad no impide que puedan prestarse servicios esporádicos previa acreditación, de manera que, por ejemplo, un pasajero de Lorca podría contratar a un taxista de esa ciudad para que vaya a recogerlo. De la misma forma, un taxista de cualquier ciudad puede llevar a un pasajero al aeropuerto, aunque no podría recoger ninguno desde allí.

La normativa del taxi (Ley Reguladora del Transporte Público de Personas en vehículo de turismo por medio de Taxi en la Región de Murcia -Ley regional del Taxi, 10/2014-) establece que son los Ayuntamientos los que otorgan las licencias de taxi para su territorio municipal y cuando el taxista presta su servicio por áreas interurbanas, corresponderá a la CARM la habilitación de esa autorización, que será complementaria a la anterior.