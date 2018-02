Amat afirma que el PP está "en perfectas condiciones" para afrontar unas elecciones "desde ayer"

5/02/2018 - 13:33

El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha afirmado este lunes que su formación está "en perfectas condiciones, se presentaran los candidatos --este sábado-- o no se presentaran, para asumir unas elecciones desde ayer en vez desde hoy" porque "desde que terminan unas elecciones hasta el día siguiente estamos trabajando" ya que los comicios, según ha incidido, no se gana "diciendo barbaridades" o "como decía algún socialista, sin bajarse del autobús".

ALMERÍA, 5 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el presidente de los populares almerienses después de que el pasado sábado se presentara a una parte de los candidatos de su partido para las elecciones municipales de 2019 en municipios menores de 20.000 habitantes de las ocho provincias andaluzas.

En rueda de prensa, el líder del PP en Almería ha dicho que su partido es el que "tiene la capacidad para gobernar" y para "dar servicios" a través de las instituciones, por lo que espera que los andaluces "se den cuenta" de cara a los procesos autonómicos para elegir un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía.

Amat ha agradecido la "confianza" dada por los almerienses durante los últimos años a su partido por su "forma" de gobernar, que es "dar más servicio" y tener "menos deuda". "Para eso hay que tener capacidad y las ideas muy claras de cómo se tiene que gastar el dinero, y es lo que queremos para Andalucía, por eso queremos cambiar de partido en Andalucía", ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que no le preocupa un posible avance de Ciudadanos en los procesos electorales y ha apelado a la experiencia de gobierno que acumula su formación respecto al partido naranja. "Una cosa es tomar decisiones aunque te equivoques porque es lo que necesitan los ciudadanos --y otra es que-- yo en mi casa me quede tranquilo, sentado, viendo la televisión a gustico, no tomo decisiones y soy el mejor del mundo", ha añadido el dirigente popular, quien ha destacado que la "capacidad" de los gobernantes se vislumbra "a la hora de tomar decisiones".

Amat ha puesto como ejemplo de la gestión de su partido la labor que realiza la Diputación de Almería, que él mismo preside, o los municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia, donde se trabaja para "bajar la deuda y dar más servicios". "Esa es la grandeza de saber hacer las cosas y es lo que estamos haciendo", ha explicado el presidente popular.