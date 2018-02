Turismo.- Educación.-El centro Hurtado de Mendoza celebra su Feria de Turismo con la colaboración de 50 países

5/02/2018 - 13:47

El Centro Público Integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza, especializado en estudios de Hostelería y Turismo, ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo 'Under the same sky', en la que están representados más de 50 países de todo el mundo.

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Se trata de una práctica profesional del alumnado de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas, que, desde hace meses, ha contactado con las embajadas de países de las distintas regiones del mundo para recabar la colaboración de diferentes organismos internacionales de promoción turística, contando con materiales promocionales reales de cada país, lo que permite potenciar un aprendizaje práctico y contextualizado en el ámbito de la información turística.

El delegado de Educación, Germán González, ha inaugurado el evento, enmarcando esta actividad, en el "excelente trabajo" realizado en el Hurtado de Mendoza, "un buen ejemplo de la Formación Profesional andaluza, que refuerza su apuesta por la empleabilidad y el emprendimiento mediante una formación de calidad, muy ligada al entorno y al tejido empresarial, potenciando además la enseñanza bilingüe".

González ha explicado que el propio título del evento, 'Bajo el mismo cielo', "hace referencia a la diversidad de destinos turísticos de los que disfrutar, pero también tiene un componente ético, ya que reflexiona sobre la sostenibilidad turística, el cuidado del planeta y los problemas migratorios en la sociedad actual".

La feria cuenta con nueve expositores, diseñados y atendidos por el alumnado, que representan la gran diversidad de destinos turísticos existentes en nuestro planeta, un viaje por todo el mundo que incluye destinos más habituales como Estados Unidos, República Checa o el Caribe, pero que también tiene sitio para países más exóticos como Islandia, Emiratos Árabes, Madagascar o Uruguay.

En cada uno de los expositores, los alumnos del Hurtado de Mendoza ofertan al público asistente información turística en cada uno de los estands, en los que además se han organizado diferentes actividades didácticas y lúdicas, y una degustación gastronómica de platos salados y dulces representativos de las diferentes regiones turísticas, que cuenta con la colaboración de otros estudios profesionales impartidos en el centro, tales como los de 'Panadería, Repostería y Confitería' o 'Cocina y Gastronomía' que han preparado algunos platos típicos de diferentes lugares del mundo.