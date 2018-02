EH Bildu acudirá a la jornada de la AVT sobre terrorismo en Pamplona, a la que no asistirán UPN y PPN

5/02/2018

Geroa Bai, EH Bildu y PSN han anunciado que acudirán esta tarde a la jornada sobre terrorismo organizada por la AVT, en colaboración con el Gobierno foral, en Baluarte, mientras que UPN y PPN han señalado que no asistirán porque no acuden las víctimas del terrorismo en la Comunidad foral y por la política que en esta materia desarrolla el Ejecutivo navarro.

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que UPN no acudirá a la jornada de este lunes porque "las víctimas del terrorismo en Navarra no van a acudir". "Si hoy las víctimas fueran al acto, UPN estaría allí", ha aseverado, para manifestar que "vergonzoso es que no se escuche a las víctimas de ETA de Navarra y se sea aplaudido por EH Bildu; vergonzoso es dar la espalda a las víctimas de ETA en Navarra y que EH Bildu comparta tu política y la aplauda". "Si en relación a las víctimas de ETA a nosotros alguna vez EH Bildu nos aplaude, en la posición en la que está que jamás ha condenado ni condena los atentados, sería bueno que se hiciera una reflexión", ha dicho.

Según ha señalado en declaraciones a los medios, "hoy no vamos a estar por convicción; vamos a estar de la mano de las víctimas del terrorismo, de la gente que ha sufrido la salvajada del terrorismo de ETA, que ha sido justificada por EH Bildu y que la presidenta del Gobierno no ha exigido a Bildu que condene".

Esparza ha añadido que para el pleno de este jueves ha planteado una pregunta a la presidenta del Ejecutivo sobre "si piensa alguna vez escuchar a las víctimas de ETA de aquí, que le dicen que la posición política del Gobierno de Navarra es la de equidistancia entre víctimas y verdugos, utilización del lenguaje de ETA y de Bildu".

"Debiera ser la presidenta de todos los navarros, también de las víctimas del terrorismo de ETA, por mucho que sea presidenta por los amigos de los terroristas", ha expuesto Esparza, quien ha dicho que "si tienes a todo el colectivo enfrente será por algo". "Si no se fuera tan prepotente debiera preguntarse alguien en el Gobierno por qué están todos enfrente y se debieran hacer las cosas de otra manera", ha afirmado, para opinar que "a esas personas que tanto han sufrido son las primeras a las que hay que tener en cuenta y no tener en cuenta primero a EH Bildu".

Esparza ha manifestado que "entre las víctimas de ETA hay personas vinculadas a UPN porque nos han asesinado a dos concejales, hemos sido un partido perseguido por ETA". "No estamos separando nada ni manipulando nada", ha indicado, para señalar que el hecho de que el PSN asista hoy "muestra una posición que no es compartida con las víctimas de ETA en Navarra, con la inmensa mayoría".

"Cuando se organiza una jornada hay que trabajar para que esté todo el mundo y me da la sensación de que no se ha conseguido ese objetivo, igual es porque no se ha escuchado a quien se tenía que haber escuchado", ha indicado el líder regionalista, quien cree que el Gobierno "tiene un déficit en ese sentido". Ha criticado que las víctimas reprochan al Ejecutivo que subvencione "un documento en Etxarri Aranatz que dice que Jesús Ulayar es una víctima y que quien lo ha asesinado es una víctima".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha manifestado que asistirán al acto de esta tarde "para acompañar, escuchar, apoyar a las víctimas, como siempre hemos hecho". "Dentro de las víctimas hay diferentes opiniones, bienvenida la diversidad y la pluralidad de opiniones", ha señalado, para recordar palabras de la hija de Tomás y Valiente, asesinado por ETA, en las que señala que nunca ha participado en las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Ha manifestado que "la no asistencia de UPN y PPN nos parece vergonzosa y nos causa una pena inmensa". "Esta inasistencia nos viene a confirmar algo que sospechábamos, y es que están con unas víctimas y no con otras. Son capaces de decir no por unos motivos partidistas y partidarios, respetables", ha dicho Martínez.

Por su parte, Maiorga Ramirez, de EH Bildu, ha señalado que algún miembro de la coalición asistirá esta tarde a la jornada de la AVT y ha indicado que "es fundamental que las víctimas, todas ellas, tengan un tratamiento que respete la verdad, la justicia, la reparación". "El Gobierno del cambio tiene retos importantes en materia de convivencia, de reconocimiento y reparación", ha expuesto.

Sobre si es la primera vez que EH Bildu acude a un acto de la AVT, Ramirez ha indicado que "los contextos hay que analizarlos en su individualidad". "No es importante llevar al terreno de los protagonismos las cuestiones, pero es cierto que para el reconocimiento de todas las víctimas sin excepciones desde EH Bildu y las instituciones del cambio se están dando pasos", ha expuesto.

A su juicio, "lo importante es llegar a un contexto de convivencia en el que todas las personas que han sufrido vulneración de derechos humanos tengan esa reparación y las instituciones estén a la altura de las circunstancias".

La socialista María Chivite ha afirmado que "el PSN va siempre a todos los actos convocados por víctimas del terrorismo", y ha añadido que "no vamos a hacer ninguna utilización política ni partidista como están haciendo otros partidos políticos de los enfrentamientos que hay entre las distintas facciones de la asociación de víctimas del terrorismo, lo que me parece vergonzoso".

Desde el PPN, Ana Beltrán ha indicado que no acudirán esta tarde a la jornada, ni tampoco nadie del Gobierno central, porque "no estamos de acuerdo con la política del Gobierno de Navarra con las víctimas de ETA, las está despreciando absolutamente con las medidas que ha llevado a cabo, intentando blanquear e igualar unas víctimas con otras". "Y estamos en contra de las declaraciones del presidente de la AVT, que ha provocado tanto dolor a las víctimas de Navarra, son inaceptables", ha apuntado, para señalar que "una cosa es el presidente de la AVT y otra cosa la AVT".

Tras señalar que quieren y admiran a la AVT, Beltrán ha indicado que el Gobierno foral "quiere diluir el relato, quieren maquillar el desprecio a las víctimas de ETA, es una maniobra del Gobierno para blanquear su actitud".