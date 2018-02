PSOE-A ve insuficiente la reducción de 35 a 20 peonadas para acceder al subsidio agrario y exige que se eliminen

5/02/2018 - 14:16

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha considerado insuficiente la reducción de 35 a 20 peonadas para acceder al subsidio agrario "anunciada por el presidente del PP-A" y ha exigido la eliminación de este requisito en un año de importante sequía como el actual.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Cornejo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, utiliza al líder del PP-A, Juanma Moreno, "para anunciar tarde y mal" una rebaja de peonadas, una medida que no basta y que contribuirá a que haya "irregularidades", en relación a las personas que busquen peonadas que no han podido realizar.

Así, tras insistir en que lo anunciado por Moreno es una medida "incompleta y de la que no conocemos la letra pequeña ni cómo se va a aplicar", el dirigente socialista ha criticado que en cinco años de sequía que acumula Andalucía "no haya habido un plan extraordinario".

Además, según ha destacado, desde 2015 el Gobierno no aprueba una reducción de peonadas. Para el dirigente socialista, Rajoy debería haber traído este fin de semana, durante su visita a Córdoba, una solución para éste y otros asuntos necesarios para la Comunidad.

En su opinión, el PP solo está preocupado por cuestiones "electorales" y hasta se dedican a presentar a sus candidatos a las municipales, "cuando quedan 15 o 16 meses aún". "Tras el batacazo en Cataluña, Rajoy y el PP están muy preocupados con lo que puede pasar en Andalucía y vienen a apoyar al candidato", ha señalado.

"Debería saber Rajoy que por venir los fines de semana a Andalucía no va a recuperar la confianza de esta tierra", ha advertido Cornejo, quien también se ha referido a la reunión que va a mantener el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos para abordar la jornada de 35 horas de los empleados públicos.

El número dos del PSOE-A ha dicho no entender que el Gobierno busque ahora un acuerdo y recurriera ante el Tribunal Constitucional la medida aplicada por la Junta al respecto. "Cómo y cuándo castigar a Andalucía debe ser la pregunta que se hace Rajoy cada mañana", ha manifestado.

Y mientras tanto, "Moreno esconde la cabeza y no reclama nada", ha denunciado el secretario de Organización del PSOE-A, quien ha señalado también el incumplimiento del Gobierno al no financiar al 50 por ciento la dependencia, la negativa a conceder un Plan Especial de Empleo, la falta de inversiones para el Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía y la no eliminación del peaje de la AP-4.