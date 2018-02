La Comunidad también eleva la alerta por nieve y pide no conducir si no es estrictamente necesario

5/02/2018 - 14:22

La Comunidad de Madrid ha elevado este mediodía el nivel de alerta de su Plan de Inclemencias Invernales y ya se encuentra en su nivel 2 y pide a los conductores que no utilicen el vehículo a no ser que sea estrictamente necesario, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

De esta manera, responden a las previsiones de la Agencia Metereológica Estatal (Aemet), que ha declarado la alerta naranja por nieve en las localidades de entre 600 y 700 metros de altitud en las zonas Metropolitana, Sur, Vegas, Oeste y Corredor del Henares. Allí prevén una acumulación de 5 centímetros de nieve mínimo hasta la medianoche.

En la Sierra permanece la alerta amarilla, con acumulaciones de cinco centímetros hasta medianoche en zonas de entre 1.200 y 1.300 metros de altitud.

Además, está reunido el Comité de Seguimiento del Plan para evaluar las incidencias que puedan registrarse en la red viaria como consecuencia de las intensas precipitaciones.

De esta forma, la zona más afectada por el temporal este mediodía es la nordeste, concretamente las áreas radicadas entra la A-1 y la A-2 y entre la A-2 y la A-3, es decir, las zonas más próximas a Castilla-La Mancha, ya que es precisamente por donde está entrando el frente frío.

En estos momentos hay un total de 47 máquinas quitanieves trabajando en las carreteras de titularidad regional y no hay ninguna carretera ni puerto donde se necesiten cadenas, aunque es necesario mantener gran precaución en los puertos de Navacerrada, Cotos, Canencia, Navafría, El Cardoso, La Hiruela y Pueblo. También aconsejan circulan con mucho cuidado en las M-113 y M-108 y en la M-40, que tiene restringida la circulación de camiones por la nieve.

RECOMENDACIONES

El Centro regional de Emergencias ha pedido a las conductores que no circulen por las carreteras si no es estrictamente necesario, especialmente en la zona antes mencionada. De momento, no se han producido más accidentes de lo habitual, pero se espera a la hora punta para ver las incidencias.

El 112 también a los conductores que no suban a las zonas de montaña si no es necesario y que, en todo caso, no aparquen sus vehículos en los arcenes, para facilitar así las labores de limpieza.

Antes de emprender un trayecto por la sierra, siempre con cadenas o neumáticos de invierno, es necesario tener en cuenta el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica.

CUATRO NIVELES DE EMERGENCIA

El Centro de Emergencias Comunidad de Madrid 112 es el encargado de recibir las alertas, gestionar las llamadas de emergencias y realizar las comunicaciones a los organismos de intervención y ayuntamientos que puedan verse afectados por una emergencia invernal.

El Jefe de la Sala de Guardia del 112 es el responsable de la activación y dirección del Plan de Inclemencia Invernales en el Nivel 0 (preemergencia). En este nivel, se realiza un seguimiento de los indicadores previstos y, en caso necesario, se despejan acumulaciones de nieve en carreteras y pasos.

El Nivel 1 se declara cuando ya existe un riesgo real para personas o bienes. La dirección del plan pasa a ser ejercida por el director del Centro Madrid 112, su ámbito es municipal y para gestionarlo los ayuntamientos afectados se bastan con sus propios medios, pudiendo solicitar colaboración a otras administraciones.

En el Nivel 2, en el que nos encontramos ahora, eleva el riesgo de daños supera la capacidad y el territorio municipal y la responsabilidad del Plan pasa al director general de Protección Ciudadana. Debido a su rigor, se precisa una actuación coordinada dirigida desde un ámbito autonómico.

El Nivel 3 sólo se activa en casos extremos, cuando el ministro del Interior declara una situación de interés nacional, y la coordinación pasaría a un comité formado por el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad.