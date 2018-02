Daniel Albaladejo invoca a déspotas, perversos, asesinos y demonios del teatro barroco en 'Malvados de Oro'

Daniel Albaladejo invoca en la semana final del 35 Festival de Teatro de Málaga a déspotas, perversos, asesinos y demonios del teatro barroco en 'Malvados de Oro', dirigido por José Bornás sobre dramaturgia de Jesús Laiz en el que sobrevuelan personajes de Lope de Vega, Calderón o Ruiz de Alarcón.

Un Albaladejo en estado de gracia viaja en solitario de la prosa al verso, del actor al personaje, y invita a recorrer los mecanismos, los deseos y los motores de los personajes de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Ruiz de Alarcón en este montaje de Apata Teatro que se estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y que se representa este martes en el Teatro Echegaray en una única función a las 20.00 horas.

Albaladejo muestra cómo encarna él a estos personajes, qué recursos utiliza para convertirse en ellos, para ser ellos, y hace también las veces de narrador de las historias que protagonizan, según han explicado a través de un comunicado.

'Malvados de Oro' es "un homenaje, una aventura, un sueño" de Apata Teatro que hurga en ese "ancestral y primitivo" interés que nos despiertan los malos y que "a veces no podemos controlar", han detallado.

Intelectualmente, según ha asegurado la compañía, "nos pueden parecer censurables pero algo dentro de nosotros nos obliga a seguirles". Los personajes literario-dramáticos del Barroco no están exentos de este interés y remueven en nosotros una serie de sensaciones encontradas que a veces no sabemos explicar exactamente, o al menos, no totalmente.

La línea que la sociedad determina para discernir lo que está bien y lo que está mal a veces es más laxa de lo que las leyes promulgan y los ejemplos en la ficción son incontables, dando lugar a un inabarcable catálogo de personajes que nos conmueven desde la paradoja amor-odio que les profesamos. Entre ellos se encuentran algunos de los más brillantes del Siglo de Oro. Revolver en las entrañas de estos personajes y en las del actor que los representa es el objetivo de este montaje, han explicado.