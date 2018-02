La Guardia Civil auxilia a tres mujeres y a numerosos vehículos atrapados por la nieve en Huesca

5/02/2018 - 14:43

La Guardia Civil ha auxiliado entre la tarde de este domingo, 4 de febrero, y la madrugada del día 5 a tres mujeres cuya furgoneta se había quedado atrapada en la nieve, en la carretera de Belsué a Nocito, así como a numerosos vehículos afectados por la nieve en diferentes zonas de la provincia oscense.

HUESCA, 5 (EUROPA PRESS)

Sobre las 19,10 horas de este domingo, se recibió una llamada en la central 062, en la que tres mujeres que habían realizado una actividad de senderismo por la Sierra de Guara, al regresar a la furgoneta en la que habían viajado, comprobaron que se encontraba atrapada por la nieve, en el desvío de Lusera de la carretera de Belsué a Nocito SC-22163-02.

Estas personas informaron de que estaban bien, tenían gasolina, ropa de abrigo y agua, si bien no tenían suficiente batería en el teléfono móvil y daban aviso porque se preparaban para pasar la noche en el vehículo a la espera de que mejoraran las condiciones al día siguiente.

A la vista de las condiciones meteorológicas que se esperaban para la noche, sobre las 22.00 horas, desde la central 062 de la Guardia Civil de Huesca se solicitó a la patrulla del Puesto de Angües que se acercaran hasta el lugar donde se encontraban, para confirmar su estado y en caso de que fuera necesario preparar un posible auxilio.

La carretera de acceso al lugar presentaba tramos con hasta 30 centímetros de nieve que dificultaban la circulación por lo que la patrulla tardó más de dos horas en llegar hasta el lugar donde estaba el vehículo.

Las senderistas se encontraban en el interior del vehículo, les quedaba poco combustible y no tenían batería en el teléfono móvil, por lo que la patrulla, ya de madrugada, procedió a su evacuación, en previsión de que las condiciones meteorológicas no iban a mejorar y la nieve no iba a permitir la salida del vehículo, por lo que podían quedarse sin combustible.

Estas tres mujeres fueron trasladadas en vehículo oficial hasta su domicilio, en Huesca, donde llegaron en torno a las cinco de la madrugada, dejando la furgoneta en el lugar, a la espera de que desaparezca la nieve y pueda ser recuperada.

OTRAS ASISTENCIAS

La Guardia Civil ha explicado que con motivo de las copiosas nevadas en diferentes zonas de la provincia de Huesca patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico han auxiliado en la tarde noche de este domingo a conductores en diferentes vías, como la N-260, entre Yebra de Basa y Boltaña, y la N-330, a su paso por Hostal de Ipies, Lanave y Monrrepos.

La central del 062 recibió una gran cantidad de llamadas de conductores que solicitaban atención, teniendo que realizarse por parte de los agentes de Seguridad Ciudadana y Tráfico, así como desde la propia central 062, una importante labor de coordinación y auxilio, para que la situación afectase lo menos posible al resto de conductores.

Desde la Guardia Civil de Huesca han recordado que es necesario consultar la meteorología de la zona por donde se tienen previsto circular, sobre todo si se van a hacer en zonas de montaña, teniendo en cuenta la necesidad de llevar cadenas y saber utilizarlas o neumáticos de inverno, con el fin de evitar que los agentes tengan que impedirles el paso.

Además, es conveniente llevar el teléfono móvil con carga suficiente, así como combustible en el vehículo para hacer frente a imprevistos y hacer caso a la señalización de los paneles informativos y de los agentes cuando adviertan la necesidad de llevar cadenas o neumáticos de invierno.