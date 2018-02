El Gobierno de Cantabria inicia los trámites para la Fundación Camino Lebaniego

5/02/2018 - 14:59

Pero sin PGE el Camino Lebaniego no podrá ser Evento de Especial Trascendencia Pública y ofrecer más desgravaciones a patrocinadores

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria ha iniciado ya los trámites para la creación de la Fundación Camino Lebaniego, que sustituirá a la actual Sociedad Año Jubilar y promocionará esta ruta incluso cuando no sea Año Jubilar, pero reconoce que hasta que no haya Presupuesto General del Estado (PGE) no se podrá declarar este camino de peregrinación como Evento de Especial Trascendencia Pública para que los patrocinadores privados puedan acceder a mayores desgravaciones fiscales.

"Un país no puede estar sin Presupuestos", ha afirmado este lunes el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, al ser cuestionado por las gestiones entre el Gobierno de Cantabria y de España para que la promoción del Camino Lebaniego sea considerada Evento de Especial Trascendencia Pública y los patrocinadores de acciones vinculadas a esta ruta puedan así acceder a mayores desgravaciones fiscales.

El consejero ha explicado que esta declaración como Evento de Especial Trascendencia Pública haría "mucho más sencillo" obtener patrocinadores privados para dicha Fundación ya que tendrían acceso a mayores desgravaciones fiscales por gastos en dichas acciones.

"Si el presupuesto nacional no se aprueba, no se considera el evento como de Especial Trascendencia Pública no podremos convencer con estos argumentos convenceder a los patrocinadores para que nos ayuden", ha señalado.

Martín ha señalado que, por su parte, el Gobierno de Cantabria está dando los "pasos" que se planteaba para crear la Fundación Camino Leabaniego.

A juicio del consejero, el Camino Lebaniego debe ser "una marca que debe estar ya sobre la mesa" de los recursos turísticos de Cantabria, ligada al Camino Santo del Norte.

El consejero ha opinado que "es una pena" que, hasta ahora, acabado el Año Jubilar, en Cantabria se "perdiera el impulso" de esta ruta como camino de peregrinación, al contrario de lo que ocurre, según ha dicho, en Asturias o Galicia con el Camino de Santiago.

"En la medida que podemos instar al que el Presupuesto se apruebe cuanto antes, que se nos declare el Evento como de Especial Trascendencia Pública y a trabajar", ha concluido el consejero.