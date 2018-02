Cáritas y Migraciones lamentan la muerte de inmigrantes cerca de Melilla y que "nadie se sienta responsable"

5/02/2018 - 15:19

Cáritas Diocesana de Málaga y la Delegación Diocesana de Migraciones han trasladado este lunes su dolor por el hallazgo de una veintena de inmigrantes subsaharianos ahogados a unas cuatro millas de Melilla, frente al cabo Tres Forcas (Marruecos), el pasado sábado, y han criticado que "nadie se sienta responsable" de este sucesos, "ni la comunidad internacional, ni los gobiernos ni tampoco la sociedad en general".

Los hechos, han señalado, "impactaron" a los pasajeros del buque Sorolla que se encontraron con la imagen "terrible" en su trayecto hacia Almería, estimándose que las personas a bordo de la embarcación podrían ser 47, "aunque continúan las labores de búsqueda".

"Estos hermanos nuestros buscaban una vida mejor para ellos y para sus familias, pero han encontrado la muerte", han lamentado, al tiempo que han añadido: "la cultura del bienestar nos hace pensar sólo en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros. Nos hemos acostumbrado a pensar que el sufrimiento del otro no tiene nada que ver con nosotros, no nos concierne. Esto Dios no lo quiere".

En un comunicado, han sostenido que la imposibilidad de encontrar vías seguras para la migración "pone en peligro la integridad de las personas, llegando incluso a la muerte, como lamentablemente ha ocurrido en esta ocasión".

Por ello, y ante la conmemoración este próximo jueves de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Seres Humanos, convocada por el papa Francisco bajo el lema 'Emigración sin trata: sí a la libertad, no a la esclavitud', han denunciado que la ausencia de estas vías seguras "fomentan el tráfico y la trata de personas, que se ha convertido en un negocio muy lucrativo", según las Naciones Unidas, alcanza en Europa unos beneficios de 3.000 millones de dólares al año.

"La Iglesia nos recuerda la importancia de dejarnos interpelar por el dolor del prójimo", han incidido, recordando además distintas homilías del papa Francisco en Ciudad Juárez hace casi dos años o en Lampedusa, en julio de 2013.

Desde Cáritas y Migraciones de la Diócesis malagueña han rogado por estas personas y sus familias, añadiendo: "Pidamos también para que sepamos ver, escuchar y reconocer el sufrimiento de los pobres y la fuerza necesaria para contribuir a erradicar las causas que las originan".