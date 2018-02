Cis. el psoe celebra que en un año ha rebajado a 3 puntos su distancia con el pp

5/02/2018 - 15:18

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El PSOE celebró este lunes que ha logrado reducir a 3 puntos la distancia que lo separa en intención de voto con el Partido Popular, según los datos publicados del último Barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS).

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, destacó que la tendencia es "positiva" y que desde que llegó la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez, en junio de 2017, ésta es "bastante sólida de consolidación" del voto socialista y deja "claro" que el PSOE es la "alternativa de izquierdas" en España.

Según el barómetro publicado por el CIS, el PP volvería a ser la primera fuerza política de España si ahora hubiera elecciones generales, con el 26,3% de los votos, seguido del PSOE con el 23,1% y de Ciudadanos, que asciende al 20,7% de los votos y adelanta a Unidos Podemos y a sus confluencias, que suman un 19%.

Así, Puente aludió a que en 2017, el PSOE estaña en 18,16% y ahora, un año después está en algo más del 23%. Además, dijo que su "principal competidor", con el que "competimos por ser primera fuerza", aludiendo al Partido Popular era del 33% en enero 2017 y ahora es del 26%, lo que suponen siete puntos menos.

"Nos parece una muy buena noticia" porque la distancia entre el PP y el PSOE ha pasado de 15 puntos a 3 en 2018, resaltó Puente.

Además, subrayó que el Partido Socialista "aparece el primero en intención directa de voto, en voto más simpatia, y también es la primera fuerza" con la que se identifican los ciudadanos cuando se les pregunta cuál es el partido que se aproxima "más a sus posiciones ideológicas".

No obstante, dijo que no estarán satifechos hasta que el PSOE lidere también la "cocina" del CIS, por lo que la situacion les anima, dijo, a seguir en la dirección en la que hemos venido trabajando durante los últimos doce meses", que aseguró que no es otra que "hacer y cuajar un proyecto político que la ciudadanía entienda y que dé respuestas a los problemas de los ciudadanos".

(SERVIMEDIA)

05-FEB-18

MML/pai