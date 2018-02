El psoe aprobará el día 17 el nuevo reglamento para elegir los candidatos a las municipales y autonómicas

El PSOE tiene previsto aprobar en el Comité Federal del próximo 17 de febrero el nuevo Reglamento de Primarias por el que se elegirá a los candidatos que se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE, Óscar Puente, confirmó la fecha de esa reunión y que el máximo órgano entre congresos aprobará este reglamento en que se fijará la elección interna de los candidatos que se presentarán con las siglas socialistas.

Asimismo, dijo que son "especulaciones" que se afirme que el PSOE no permitirá a sus simpatizantes participar en estas elecciones porque "no hay ninguna decisión tomada" y no la habrá hasta que se traslade a las federaciones, aspecto que indicó que todavía no se ha hecho.

En cualquier caso, Puente subrayó que el reglamento que se apruebe supondrá "un paso adelante muy significativo" en la participación de los militantes en los procesos internos de elección de candidatos, y que "nadie dude" de que se dará cumplimiento a la resolucion del 39 Congreso federal porque el PSOE es el "partido de los militantes", "sea cual sea la letra pequeña" de la normativa que al final vea la luz.

