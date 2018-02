La femp, carmena, el alcalde de málaga y elorza quieren que la constitución blinde una segunda descentralización

5/02/2018 - 14:59

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo (PSOE), Abel Caballero; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP); y el diputado socialista y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, reclamaron este lunes que la eventual reforma de la Constitución deje por escrito cuáles son las competencias locales y consagre esa "segunda descentralización" de comunidades a ayuntamientos que nunca se llevó a cabo.

Los cuatro coincidieron en esta posición en la primera mesa redonda de las II Jornadas de Descentralización y Reequilibrio Territorial, que se celebran hoy y mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Elorza señaló que la democracia, para que sea de calidad, "obliga a la descentralización", que es "una necesidad" para las grandes ciudades, y lamentó que los ayuntamientos siempre han sido "los grandes paganos" del desarrollo del Estado autonómico, porque "nunca se ha hechouna gran rebelión municipal contra el gobierno de turno y las comunidades autónomas".

Por eso, apuntó que esa reforma de la Constitución, que le parece "necesaria" pero ve "cada vez más lejana", "debería incorporar un espíritu de descentralización de competencias de las comunidades autónomas y las diputaciones forales a las grandes ciudades", dando a la vez a los ayuntamientos suficiencia financiera.

Por su parte, De la Torre, que fue diputado de UCD, se confesó "decepcionado" con la forma en que se había hecho la descentralización, deteniéndola en las comunidades, que "han retenido competencias que son locales". Según dijo, "el escalón que acerca la política a la agente es el local", y por eso "la Constitución tenía que haber dejado por escrito las competencias locales, no dejarlas al arbitrio de las comunidades".

El alcalde de Málaga puso el ejemplo de que los ayuntamientos de otros países federales como Alemania disponen de cuatro veces más presupuesto por habitante que los españoles, y los nórdicos hasta 10 más. En particular, en el caso andaluz dijo que se desaprovecha la "red magnífica de ciudades que tiene", si bien hizo extensivo el problema a todas las comunidades, de forma que España es "un régimen de policentralidad, no descentralizado". A lo que él contrapuso: "Lo que puede hacer un ayuntamiento, que lo haga el ayuntamiento y no la comunidad, y lo que pueda hacer la comunidad que lo haga la comunidad y no el Estado". Es decir, "llenar de contenido de abajo arriba".

Caballero denunció que los ayuntamientos están "inmovilizados" por una forma de contemplarlos anclada en los años 70, mientras que las comunidades llevan 35 años "engrandeciendo su capacidad de actuación" a costa del Estado, con una "capacidad de concentración infinita", sin importar su color político.

Para el presidente de la FEMP, "ése fue el error de la Constitución, que no mandata" la descentralización local que preveía, y por eso ve "imprescindible hacer cambios en sentido contrario a la Ley de Racionalización de la Administración Local", que devuelve competencias a las comunidades. El presidente de la FEMP replicó a Elorza que sí habrá reforma de la Constitución y que ésa es "nuestra esperanza". Para cuando se produzca, reclamó un capítulo entero para las adminitraciones locales, y no tres artículos sueltos. "Tiene que haber un listado de competencias locales", exigió.

Finalmente, Carmena coincidió en que sería "muy interesante que las competencias locales estuvieran claramente establecidas", porque en las situación actual los ayuntamientos no pueden desarrollar sus políticas por falta de competencias. Y en su segundo turno bromeó estar dispuesta a ir "donde sea" con Caballero y Elorza en sus reivindicaciones de rebelión de los municipios, si bien centró sus intervenciones en otro tipo de descentralización, la que iría de los ayuntamientos a los distritos, para acercar más la administración local a sus ciudadanos.

(SERVIMEDIA)

05-FEB-18

KRT/pai